Триумфатором «Славянского базара» стал румынский певец Марчел Рошка

Битва за музыкальный Олимп завершилась в Минске. «Славянский базар» определил главного победителя фестиваля. Обладателем Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни стал Марчел Рошка из Румынии. Корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич побывала на итоговом концерте.

Главную награду Гран-при «Славянского базара» жюри вручили конкурсанту из Румынии. 28-летний Марчел Рошка, дирижер оркестра и регент церковного хора в Бухаресте, сразу стал любимцем и судей, и зрителей. Обратил на себя внимание вокальным диапазоном и чистотой интонации голоса.

На втором финальном шоу конкурса Марчел Рошка спел двоих. Его композицию «Молитва» в оригинале исполняют Селин Дион и Андреа Бочелли . Марчел идеально спел обе партии. Этим покорил жюри и от каждого получил десятку.

«Я много лет работал над собой и своим голосом. И очень благодарен жюри и моим родителям. Я очень счастлив. Люблю всех, и белорусов, и вас, журналистов», — отметил обладатель Гран-при ХХVIIМеждународного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2018» Марчел Рошка (Румыния).

Первая премия у Амре из Казахстана. Второй стала Мила Нитич из Украины. А вот белорус взял третье место. Евгению Курчичу помогали не только родные стены. Поддерживали студенты Университета культуры, где преподает Евгений.

«Песня — путь к Содружеству» — особая награда. Ее традиционно вручает наша телекомпания. В этом году ее обладательницей стала Тамрико из Грузии. Она же получила и 2 тыс. долларов. В финале Тамрико приехали поддержать родители. Хоть они и не разделяют увлечения дочери. Ведь по профессии Тамрико — практикующий врач. В Витебске отец, наконец, признал талант дочери.

Робертино Лоретти , Нателья Орейро, Александр Морозов в первую очередь оценивали силу голоса, тембр и энергетику исполнителя. Шоу здесь — дело второе. Но есть у конкурса и другая цель. Он объединяет на одной площадке разные культуры, стили и направления. И география его каждый год расширяется. В следующем году к витебскому конкурсу впервые присоединится Китай.

Сегодня последний раз в амфитеатре прозвучали традиционные позывные фестиваля. Немножко грустно, что 27-ой «Славянский базар» завершается. Но уже завтра начнется подготовка к следующему фестивалю, чтобы ровно через год в июле снова пригласить всех в Витебск.

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