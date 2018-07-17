В омских магазинах продавали мясо с сальмонеллами и листериями

Омскими специалистами Роспотребнадзора изъято из продажи более двух тысяч килограмм опасного мяса. Региональное Управление Роспотребнадзора озвучило итоги проверок предприятий, занимающихся производством и реализацией мяса и мясопродуктов. Они проводились в первом квартале 2018 года. На восьми предприятиях найдены нарушения. На их мясную продукцию не содержалось маркировочных ярлыков, не было документов, подтверждающих происхождение и безопасность. С реализации снято 20 партий мяса и мясопродуктов общим веслом 2744 кг.

Экспертами были отобраны и пробу продукции. В итоге, в пельменях, производства ООО «СПК „Добродел“ обнаружили сальмонеллы (S. Typhimurium). А замороженный гуляш из говядины, производства „ЛП „МПП“, продавался вместе с „бонусом“ — листериями (Listeria monocytoqenes).

— По итогам проверок на ответственных лиц наложено восемь штрафов на общую сумму 240 тыс. руб., — уточнили в Роспотребнадзоре.