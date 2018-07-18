Ещё
За полгода самарский Роспотребнадзор конфисковал 350 кг мяса
Далее:
Читайте также:
Ещё

За полгода самарский Роспотребнадзор конфисковал 350 кг мяса 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: progorodsamara.ru
В ходе проверок ведомство нашло 29 нарушений требований технических регламентов: помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, инвентарь мыли с нарушениями, не соблюдались нормы хранения, транспортировки, сроки реализации и правила маркировки, сообщили в ведомстве.
За шесть месяцев специалисты лаборатории отобрали 628 проб для исследования на безопасность. Из них 7,4% не соответствовало по микробиологическим показателям. Для сравнения — в первом полугодии 2017 г. доля несоответствия составляла 4,1%. 1,2% мясной продукции не соответствовало требованиям по физико-химическим показателям (за год доля снизилась почти в два раза). Все 170 отобранных проб отвечали гигиеническим нормам по паразитологическим показателям, содержанию тяжелых металлов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов и генно-модифицированных организмов.
В связи с реализацией продукции без товарно-сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, отсутствием полной маркировки, в первом полугодии 2018 г. было забраковано и снято с реализации 13 партий мяса и мясной продукции 350 кг (первое полугодие 2017 г. — 24 партии объемом 439 кг).
За выявленные нарушения в отношении юридических и должностных лиц составили 30 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.43 ч. 1 и ч. 2, ст. 14.45 КоАП РФ, по 16 из которых вынесли постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 263 тыс. рублей. Также ведомство вынесло 14 предупреждений по ст. 4.1.1. КоАП РФ, выдало 17 предписаний по устранению выявленных нарушений.
Волга Ньюс: последние новости
Уголовное дело из-за смерти роженицы прекратили, так как истек срок привлечения подозреваемого к ответственности Дмитрий Азаров: "Самарская область своевременно подала заявки на участие в национальных проектах" Сызранские медики проиграли суд родственникам погибшего в их больнице пациента
Женский форум  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сети переживают за сына Плющенко и Рудковской5
Продукты-подделки, которые мы покупаем каждый день68
Ни капли стеснения: новая жизнь без бюстгальтера6
Модель покормила ребенка грудью прямо на подиуме34
Брэд Питт назвал Джоли «невменяемой»2
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:00
Виктория Дайнеко продемонстрировала фото в ванне
Звёзды
06:22
Звезды, обвиненные в сексуальных домогательствах
Звёзды
04:29
Людей с этими особенностями очень мало
Здоровье
06:50
Как понять, что вы начали стареть
Здоровье
11:27
Куда завела певцов первая «Фабрика звезд»
Звёзды
00:54
Звезды за 40 выбирают молодых мужчин
Звёзды
10:10
Как перезагрузить мозг двумя пальцами
Здоровье
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение