За полгода самарский Роспотребнадзор конфисковал 350 кг мяса

В ходе проверок ведомство нашло 29 нарушений требований технических регламентов: помещения находились в неудовлетворительном санитарном состоянии, инвентарь мыли с нарушениями, не соблюдались нормы хранения, транспортировки, сроки реализации и правила маркировки, сообщили в ведомстве.

За шесть месяцев специалисты лаборатории отобрали 628 проб для исследования на безопасность. Из них 7,4% не соответствовало по микробиологическим показателям. Для сравнения — в первом полугодии 2017 г. доля несоответствия составляла 4,1%. 1,2% мясной продукции не соответствовало требованиям по физико-химическим показателям (за год доля снизилась почти в два раза). Все 170 отобранных проб отвечали гигиеническим нормам по паразитологическим показателям, содержанию тяжелых металлов, антибиотиков, пестицидов, радионуклидов и генно-модифицированных организмов.

В связи с реализацией продукции без товарно-сопроводительных документов, с истекшим сроком годности, отсутствием полной маркировки, в первом полугодии 2018 г. было забраковано и снято с реализации 13 партий мяса и мясной продукции 350 кг (первое полугодие 2017 г. — 24 партии объемом 439 кг).

За выявленные нарушения в отношении юридических и должностных лиц составили 30 протоколов об административном правонарушении по ст. 14.43 ч. 1 и ч. 2, ст. 14.45 КоАП РФ, по 16 из которых вынесли постановления о назначении административного наказания в виде штрафов на общую сумму 263 тыс. рублей. Также ведомство вынесло 14 предупреждений по ст. 4.1.1. КоАП РФ, выдало 17 предписаний по устранению выявленных нарушений.