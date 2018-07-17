Убивший 3-месячную дочь ямалец сел на 21 год

Суд ЯНАО вынес приговор 28-летнему рецидивисту из Салехарда, признав его виновным в убийстве 3-месячной дочери и избиении 3-летнего сына. Он проведет 21 год в колонии строгого режима , сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры.

Семейная драма произошла 14 января. Подсудимый поругался с сожительницей, которая не дала ему деньги на выпивку. Женщина вышла из дома, чтобы переждать гнев возлюбленного. Вместе с мужчиной остались дети.

Пользуясь отсутствием матери, мужчина сдавил несколько раз голову малышки и жестоко избил ремнем мальчика. После этого он отправился в магазин за догоном.

В этом время женщина вернулась в квартиру за детьми и обнаружила, что ее дочь мертва, а на теле мальчика — множественные ранения.

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