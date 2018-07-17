Ещё
Убивший 3-месячную дочь ямалец сел на 21 год
Далее:
Читайте также:
Ещё

Убивший 3-месячную дочь ямалец сел на 21 год 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Суд ЯНАО вынес приговор 28-летнему рецидивисту из Салехарда, признав его виновным в убийстве 3-месячной дочери и избиении 3-летнего сына. Он проведет 21 год в колонии строгого режима, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе окружной прокуратуры.
Семейная драма произошла 14 января. Подсудимый поругался с сожительницей, которая не дала ему деньги на выпивку. Женщина вышла из дома, чтобы переждать гнев возлюбленного. Вместе с мужчиной остались дети.
Пользуясь отсутствием матери, мужчина сдавил несколько раз голову малышки и жестоко избил ремнем мальчика. После этого он отправился в магазин за догоном.
В этом время женщина вернулась в квартиру за детьми и обнаружила, что ее дочь мертва, а на теле мальчика — множественные ранения.
Ранее по теме: Ямальца отдали под суд за жестокое убийство 3-месячной дочери
Уралинформбюро: последние новости
Необразованные девочки лишают мировую экономику триллионов долларов Годовалый ребенок мигрантов предстал перед судом в США В Тавде хозяин агрессивного пса заплатит 100 тысяч 10-летнему мальчику
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать17
Фото абсолютно голой Курниковой попало в интернет44
Квитко надела полностью прозрачные брюки
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали3
Звезды 90-ых, которых больше нет1
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
07:02
Самые короткие звездные браки
Звёзды
05:04
Что стало со звездами, о которых раньше мечтали
Звёзды
04:40
Как звезды пытаются быть идеальными
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение