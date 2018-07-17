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В Иркутской области заблудившаяся в тайге девочка найдена живой и здоровой
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В Иркутской области заблудившаяся в тайге девочка найдена живой и здоровой 

Хот 40 минут назад
Фото: Хот
Благодаря совместной работе сотрудников
полиции, МЧС, волонтёров, народной дружины и лесников накануне вечером
удалось разыскать девочку, которая пропала без вести, уйдя в лес за  ягодой.
Вчера днем в дежурную часть
межмуниципального отдела МВД России «Заларинский» поступило сообщение об  исчезновении 13-летенй школьницы.
Полицейские установили, что девочка
заблудилась в лесу вблизи деревни Кумарейка Балаганского района,
расположенного в 80 километрах от районного центра. Известно, что она  отправилась в тайгу за ягодами вместе с подругой, и не вернулась. По  словам сверстницы, пропавшей, они потеряли друг друга из виду и на  окрики она не отзывалась. Подруга сразу же прибежала домой и рассказала о  случившемся родителям.
В поисках ребенка в лесном массиве
принимали участие свыше 10 полицейских, представители общества охотников
и рыболовов, лесники, работники администрации Кумарейского
муниципального образования, МЧС, народная дружина и местные жители.
Для того, чтобы исследовать непроходимые
участки местности, волонтёры предоставили вездоходные транспортные
средства. Было проверено около 50 километров лесного массива.
Участниками одной из поисковых групп с помощью квадроцикла девочка найдена живой и здоровой.
Полиция Иркутской области выражает слова
глубокой признательности всем неравнодушным гражданам, которые, не  считаясь со временем и трудностями принимали все возможные усилия для  скорейшего возвращения ребенка домой.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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