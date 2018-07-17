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«Где мужественность?»: Алена Водонаева высказалась о жадности Дмитрия Тарасова
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«Где мужественность?»: Алена Водонаева высказалась о жадности Дмитрия Тарасова 

Teleprogramma.pro 33 минуты назад
Фото: Teleprogramma.pro
Только ленивый не обсуждал развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова. Пара почти пять лет демонстрировала идеальные отношения которые рухнули в один момент. Футболист объявил телеведущей о расставании и попросил покинуть квартиру, в которой Ольга жила вместе с ним.
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Телеведущая осталась буквально ни с чем, так как все имущество было оформлено либо на мужа, либо на его маму. Даже машину, которую Тарасов подарил Бузовой незадолго до развода, спортсмен сразу же отобрал. Алена Водонаева считает, что мужчины, которые отбирают свои подарки у уже бывших возлюбленных, не достойны внимания.
Алена предостерегла девушек от вступления в отношения с жадными мужчинами и уверена, что далеко не каждая представительница прекрасного пола сможет после расставания не только красиво отомстить бывшему мужу, но и быстро заработать на новые вещи.
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«Где ваша мужественность? Продали дьяволу за контракт с крутым футбольным клубом? О таких мужчинах надо сразу забыть. Так вот, девочки, будьте готовы остаться на улице ни с чем. Это Оля работяга, которая не пропадет, но не все девушки ведут популярное шоу, и, давайте быть честными, мало кто из нас способен так утереть нос бывшему», — отметила Водонаева для «7 Дней».
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Женский форум  Ещё 2 источника 
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