«Где мужественность?»: Алена Водонаева высказалась о жадности Дмитрия Тарасова

Только ленивый не обсуждал развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова . Пара почти пять лет демонстрировала идеальные отношения которые рухнули в один момент. Футболист объявил телеведущей о расставании и попросил покинуть квартиру, в которой Ольга жила вместе с ним.

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Телеведущая осталась буквально ни с чем, так как все имущество было оформлено либо на мужа, либо на его маму. Даже машину, которую Тарасов подарил Бузовой незадолго до развода, спортсмен сразу же отобрал. Алена Водонаева считает, что мужчины, которые отбирают свои подарки у уже бывших возлюбленных, не достойны внимания.

Алена предостерегла девушек от вступления в отношения с жадными мужчинами и уверена, что далеко не каждая представительница прекрасного пола сможет после расставания не только красиво отомстить бывшему мужу, но и быстро заработать на новые вещи.

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