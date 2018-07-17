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Сотрудники омского Роспотребнадзора проверили мясо на качество
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Сотрудники омского Роспотребнадзора проверили мясо на качество 

АиФ-Омск 34 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
Сотрудники Роспотребнадзора по Омской области проверили мясную продукцию 63 предприятий, реализующих мясо и мясные продукты а Омске.
Как сообщает пресс-служба ведомства, по результатам проверки было оштрафовано восемь ответственных лиц. Сумма штрафов составила 240 тысяч рублей.
Так, на восьми предприятиях (ИП Дюба С. А., ИП Рыскина Ю. Я., ИП Полущенок Н. Л., ООО «СЦДС», ИП Кононова И. С., ООО «ВкусМаг») была обнаружена продукция без маркировочных ярлыков и документов, подтверждающих происхождение и безопасность, снято с продажи 20 партий мяса и мясопродуктов общим объемом 2744,36 кг.
Также было взято 147 проб мяса, три из них не соответствуют норме: обнаружены бактерии S. Typhimurium (возбудитель гастроэнтеритов) и Listeria monocytoqenes (возбудитель листериоза). Это полуфабрикат мясной «Пельмени» производства ООО «СПК „Добродел“ (Омск) и полуфабрикат мясной „Гуляш из говядины мелкокусковой бескостный замороженный категории А“ производства ООО ЛП МПП (Омская область, Одесский район, с. Лукьяновка).
Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.
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