Член тигра, морские коньки, оленьи рога: чем во Вьетнаме лечат потенцию?

Рассказываем, что могла предложить мужчинам древняя восточная медицина, и что из этого до сих пор можно найти в аптеках, а что — в уголовном кодексе

Потенция — их конек

Как говорил журналист Дмитрий Комаров , почти вся вьетнамская медицина направлена либо на лечение спины, либо на лечение потенции. «После бурной ночи всегда спина болит», — шутил репортер. На самом же деле, древние лекари знали, что и в 30, и в 40, и в 50 лет мужчина должен быть не дряхлым стариком, а хозяином своей жизни. Поэтому восточная медицина придумала целый арсенал средств для лечения мужских болезней.

Некоторые из них могут показаться нам необычными, некоторые — просто дикими. Перечислять все не будем, иначе статья превратится в длинный и нудный медицинский трактат. Расскажем лишь о самых интересных:

Морской конек

Восточных целителей вдохновляла необыкновенная плодовитость этих рыбок — более тысячи малышей за раз. Причем самец не только «делает» их, но и вынашивает. А еще лекари заметили, что ему приходится изрядно потужиться, чтобы вытолкать из себя всю эту тысячу. Поэтому сушеных рыбок часто давали в руки женщинам при тяжелых родах.

Возвращаясь к мужчинам, скажем, что во имя их здоровья в южных морях ежегодно вылавливаются около 20 млн коньков. Их сушат и либо толкут в порошок, либо кладут в спиртовые настойки.

Женьшень

Многие привыкли ассоциировать «корень жизни» с китайской медициной. Но он растет и во Вьетнаме. Более того — женьшень, произрастающий на горе Нгок Линь, считается даже более ценным, чем китайский — в нем больше некоторых сапонинов. Он настолько ценен, что фермерам приходится арендовать сторожевых собак на время сбора урожая.

В древности это растение считали панацеей. Умственное и физическое напряжение, артериальная гипотензия, неврозы, неврастения, вегетососудистая дистония и, конечно же, нарушения эрекции — легче сказать, что женьшенем не лечили. Многие вьетнамцы до сих пор покупают настойки на этих корнях, иногда отдавая за них баснословные деньги.

Панты

Так называются рога оленей. Уж не понятно как, но восточным целителям удалось узнать, что налитые кровью рога молодых оленей могут улучшать потенцию и повышать функцию половых желез. Наверное, древние заметили, что вырастает это ветвистое богатство как раз перед брачным периодом, когда в теле животного начинают бурлить гормоны. Как бы то ни было, а панты у целителей пользовались не меньшей популярностью, чем женьшень.

Ягоды годжи

С этими ягодками вы, скорее всего, знакомы даже лучше, чем с «корнем жизни». Широко распространено мнение, что отвар из годжи помогает похудеть. Но у «тибетского барбариса» много и других полезных свойств. Годжи улучшают обмен веществ, повышают выносливость и восстанавливают силы. Недаром они так популярны среди спортсменов. И недаром их прописывают при нарушениях эрекции. Как известно, усталость и стресс в постели еще никому не помогали.

Тигр

Вьетнамцы верят, что потенцию улучшает и отвар из пениса тигра. Говорят, помогает и отвар из костей животного. Мы этого точно не знаем, и вам проверять не советуем. В 2007 году в Ханое за решетку отправилась женщина, предлагавшая такой напиток посетителям своего кафе. В ее кладовой нашли туши двух тигров. Но зачем убивать этих красивых, грациозных и, самое главное, редких животных, когда есть сотни законных средств?

Что привезти для потенции из Вьетнама

Медицина не стоит на месте, и современному мужчине хочется услышать уже что-то понадежнее чем «деды принимали». Все изыскания древних целителей легли под микроскоп, заглянув в который, ученые поняли, что деды, однако, не такие уж простаки. Некоторые вышеперечисленные средства, действительно, помогают при проблемах с потенцией. И могут помогать еще лучше, если вытянуть из них все самое полезное и поместить под одной упаковкой.

Поэтому, чем идти в магазины, где продают какие-то зелья, с которыми вас еще не факт, что пустят через границу, лучше зайти в «Аптеку 777» в центре Нячанга и попросить русскоговорящего фармацевта показать вам что-нибудь из этого:

Император (Vuong Duoc)

Именно так — по-императорски — будет чувствовать себя мужчина, начавший принимать эти капсулы. Аннотация обещает нам восстановление сексуальной функции, улучшение и учащение половых актов, оттягивание оргазма, обогащение спермы, решение проблем с моче-половой и сердечно-сосудистой системой и даже продление жизни. Воистину императорское комбо! Причем многие ингредиенты нам уже знакомы: женьшень, ягоды годжи и панты.

Капсулы линчьжи

Еще одна панацея восточной медицины. От чего только не лечат грибы линчьжи — остеопороз, аллергия, инфекции, проблемы с сердцем, депрессия, болезнь Альцгеймера, нарушения памяти. В «Аптеке 777» можно найти капсулы, в которых «грибы бессмертия» смешаны с женьшенем и пантами. Такие еще и потенцию улучшают. Вот уж где настоящая панацея.

Красный женьшень

Не забываем и о простатите — одном из главных источников импотенции. Для тех, кто не хочет в старости как герой «Зеленой мили» «мочиться битым стеклом», существуют капсулы «Красный женьшень». И помимо, собственно, главного растения восточной медицины, там есть панты и эврикома — известный с древности природный афродизиак. Весь этот сбор направлен не только на лечение простатита и аденомы, но и на очищение почек и мочевого пузыря, а еще повышает сопротивляемость организма болезням.

На самом деле ассортимент мужских лекарств в «Аптеке 777» куда шире. Поэтому стоит поговорить с фармацевтами — они обязательно подберут что-нибудь, подходящее именно вам.

При чем, это касается не только потенции, но и всего, с чем может помочь вьетнамская медицина: здесь продаются и чаи от кашля, и бальзамы от простуды, и солнцезащитные крема и многое другое. Главное, что все это — не просто красивые сувениры, а самая настоящая медицинская продукция, основанная на многовековом опыте древних целителей и изысканиях современной науки.

Наличие товара всегда можно уточнить по телефону +840938918056 (Екатерина), а также по Viber и WhatsApp.

Автор: Никита Гребенников