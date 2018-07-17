Обратная сторона профессии: адвокат

Как и когда вы выбрали профессию? С детства мечтали стать юристом?

Многие из нас выбирают свою будущую профессию по любимым книгам или фильмам. Я не исключение: одним из персонажей в фильме «Спрут» с Микеле Плачидо был адвокат Терразини и именно он вызвал у меня симпатию к этой профессии. Для меня всегда важнее помочь человеку, чем просто заработать деньги.

Что самое сложное в вашей работе? А что самое вдохновляющее?

Сложности в работе в основном связаны с пробелами российского законодательства и особенностями работы судов. Очень многое в работе зависит не от закона, а от того, какая погода за окном или от настроения судьи. Безусловно, вдохновляют победы. Но, прошу заметить, что успешный адвокат — это не тот, который выигрывает иски один за другим с помощью каких-то своих хитростей. Успешный адвокат — умный, скромный человек, который молча делает свою работу и помогает людям. Именно к таким идут за помощью и советом. Образ адвоката создается из дел, которые он ведет, лиц, которых он защищает, и его поведения вне и во время процесса. Хороший адвокат — это тот, кто верит в свое дело.

Насколько качественно сегодня учат юристов в университетах?

Профессия юрист всегда была востребована среди выпускников. И ВУЗы всегда были переполнены. Единственный минус — многие идут просто за «корочкой» университета и не работают по профессии. Студентам не дают поблажек и требуют наизусть знать Конституцию РФ и все правовые кодексы. Думаю, на этом этапе и отсеивается часть тех, кому это не нужно. Кстати, многие специалисты после получения диплома отправляются за повышением своей квалификации в Европу. Но, хочу отметить, юрист с дипломом Сорбоны не сможет работать в России, так как здесь совсем другие законы и особенности работы.

Есть ли какие-то книги и профессиональные издания для юристов?

Я практически ежедневно изучаю российскую прессу. Новые законы, акты и что самое важное — постановления Верховного Суда РФ. Это оперативно и важно.

Были ли в вашей карьере «звездные» разводы? В чем отличие обычной супружеской пары от медийной?

В моей практике встречаются разные клиенты: бизнесмены, чиновники, простые люди… Отличие — в амбициях и в поведении. Чем люди более властны, чем больше у них достаток, тем проще проходит бракоразводный процесс. Имущество, как правило, уже разделено в брачном договоре или других соглашениях, поэтому все проходит быстро и спокойно. Яркий пример — развод Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова , где по брачному договору все имущество «ушло» вместе с супругом, оставив Ольгу с девичьей фамилией и вдохновением на творчество.

Бракоразводный процесс простой семьи может тянуться месяцами. В такие моменты адвокат становится еще и семейным психологом. Сначала старается выяснить у супругов, чем они недовольны и почему решили расстаться. Если их решение окончательное и неизменное, тогда процесс переходит к разделению имущества и иногда к суду. Практика показывает, что пары редко спорят, лишь бы избежать семейных скандалов и суда. Есть моменты, когда супруги воинственно отстаивают свое и делят каждый сантиметр общей квартиры. Иногда даже идут на разные пакости и гадости по отношению друг к другу. В определенных моментах достается и юристам, в чей адрес поступают угрозы. Есть замечательная фраза: «Мы не знаем на ком женимся, но точно знаем с кем разводимся».

Самый сложный вопрос при разводе — это дети. Есть варианты, когда супруги договариваются о совместном воспитании и финансовой помощи, а есть и такие, когда детей разделяют с одним из родителей совсем. Яркий пример — развод Анны Седаковой и Максима Чернявского

Как вы принимаете решение вступить в дело? Должно ли оно быть неординарным и интересным?

Например, звонит мне клиент и начинает рассказывать, как хочет «отжать» детей и квартиру у бывшей жены, спрашивает совета, как лучше это «провернуть» и просит в этом помочь. Я в таких случаях нахожу причину не работать с ним. Совесть и этика для адвоката для меня на первом месте.

Может ли адвокат стать миллионером?

Адвокат — лицо процессуальное. Это защитник. Конечно, он может стать миллионером, если выиграет в лотерею или получит наследство или уйдет в бизнес. Юрист — это не бизнесмен, хотя многие эти понятия путают.

Чем любите заниматься в свободное от работы время?

В свободное от работы время я полностью перестаю быть юристом, меняю свои привычки и выключаю телефон. Занимаюсь спортом, путешествую. Ну и конечно, уделяю больше времени своей семье. Это особенный мир, без которого не было бы и меня как юриста.