Новозеландец сделал себе тату в знак солидарности со своей шестилетней глухой дочерью

Новозеландец Алистер Кэмпбелл решил помочь своей дочери Шарлотте с кохлеоимплантатами (нечто вроде слухового аппарата) — набив татуировку с точно такими же на своей голове. У Шарлотты очень плохой слух, и первый имплантат ей поставили, когда ей было всего четыре годика.

Алистер побрил себе голову и сделал татуировку — причем других тату у него нет. В дальнейшем он планирует отрастить волосы и брить голову по особым случаям — или если Шарлотта попросит его об этом.

Источник: boredpanda.com 6. Алистер — не единственный, кто сделал такую татуировку, чтобы поддержать свою дочь.