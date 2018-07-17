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Новозеландец сделал себе тату в знак солидарности со своей шестилетней глухой дочерью
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Новозеландец сделал себе тату в знак солидарности со своей шестилетней глухой дочерью 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Новозеландец Алистер Кэмпбелл решил помочь своей дочери Шарлотте с кохлеоимплантатами (нечто вроде слухового аппарата) — набив татуировку с точно такими же на своей голове. У Шарлотты очень плохой слух, и первый имплантат ей поставили, когда ей было всего четыре годика.
Алистер побрил себе голову и сделал татуировку — причем других тату у него нет. В дальнейшем он планирует отрастить волосы и брить голову по особым случаям — или если Шарлотта попросит его об этом.
Источник: boredpanda.com  6. Алистер — не единственный, кто сделал такую татуировку, чтобы поддержать свою дочь.
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