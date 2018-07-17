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Зритель резко раскритиковал руки телеведущей и сам оказался посмешищем
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Зритель резко раскритиковал руки телеведущей и сам оказался посмешищем 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Ведущая австралийского утреннего шоу ABC News Breakfast Вирджиния Триоли (Virginia Trioli) получила письмо с абсурдной критикой своего поведения в кадре. Написанную от руки претензию репортер опубликовала в своем Twitter.
В послании неизвестный зритель сообщил ей, что у нее есть «самая раздражающая привычка перекладывать руки из одной позиции в другую, в то время как можно просто сложить их перед собой».
Автор письма также отметил, что наблюдает множество неприятных примеров дурного поведения в кадре: ему не нравятся протянутые к столу руки и привычка теребить ручку или кончики пальцев. «У вас милые улыбка и голос, так что, пожалуйста, просто держите руки неподвижными», — заключил телезритель.
Публикация набрала почти тысячу лайков. Комментаторы поддерживали Триоли и иронизировали над человеком, который решил зацепиться за такую мелочь в ее поведении. «Ох, первейшая мировая проблема! Было бы замечательно, если бы все болезни мира были вылечены, если Вирджиния будет держать руки неподвижно! Какое нелепое письмо!» — сердилась одна из телезрительниц. Коллега Триоли Норман Хермант (Norman Hermant) пошутил над тем, что любые успехи ведущей в телевизионной журналистике не стоят ничего на фоне такого досадного промаха, который способен испортить все.
Недавно кувейтская телеведущая Амаль Аль-Авади (Amal Al-Awadhi) поплатилась карьерой за внешний вид в кадре. Зрители сочли ее наряд чересчур вызывающим.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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