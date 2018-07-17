Всего 2% мясной продукции прошли санконтроль в Новосибирске

«За второй квартал 2018 года проведено 87 надзорных мероприятий за качеством и безопасностью мясной продукции. Нарушения требований санитарного законодательства выявлены в 98% случаев», — сообщает управление Роспотребназдора по Новосибирской области.

Под проверку Роспотребнадзора в Новосибирске попали девять предприятий по производству мяса и мясопродуктов, 47 предприятий торговли и 31 предприятие общепита. Самым частым санитарным нарушением стало отсутствие документов, подтверждающих качество и безопасность мясных продуктов. Кроме того, зачастую при хранении мяса и мясных полуфабрикатов не соблюдался температурный режим и нарушалось товарное соседство, а также потребителям не обеспечивалась полная и достоверная информация о реализуемом товаре.

Нарушения требования санитарного законодательства и закона о защите прав потребителей обернулись для новосибирских предприятий, реализующих мясную продукцию, санкциями и штрафами. Задержаны 62 партии мясной продукции весом 156 кг. и составлены 102 протокола об административном правонарушении. За несоблюдения закона о техническом регулировании нарушители также поплатились предписаниями о приостановлении реализации продукции.

258 проб мяса взято для проверки по микробиологическим показателям. Из них 1,6% проб не прошли проверку качества. Зато по санитарно-химическим показателям ни в одном из случаев не найдены токсичные элементы, пестициды и микотоксины. Все пробы отвечают гигиеническим требованиям. ГМО в новосибирском мясе также не обнаружили.

«В большинстве случаев мясная продукция, приобретенная в нелегальных местах продажи, является опасной для жизни и здоровья человека, — предупреждает областное управление Роспотребнадзора. — Мясо следует покупать в стационарных торговых объектах, где вас могут ознакомить с документами, удостоверяющими происхождение, качество и безопасность продукции».

В марте 2018 года 14 жителей Новосибирска получили инфекционное пищевое отравление и оказались в больнице после заказа суши. При изготовлении продукции использовался единый инвентарь для готовых и сырых продуктов, мясные продукты не имели маркировки о дате изготовления, к тому же, нарушался температурный режим перевозки.

Подделок молочной продукции стало больше в Новосибирской области в прошлом году. «Более чем в три раза возрос удельный вес нестандартных проб по физико-химическим показателям, в основном, за счет роста фальсифицированной молочной продукции», — сообщала заместитель начальника отдела надзора по гигиене питания, гигиене детейи подростков управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Оксана Ганипровская.