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27-летнему детоубийце из Салехарда вынесли приговор
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27-летнему детоубийце из Салехарда вынесли приговор 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Салехардец, убивший новорожденную дочь и избивший маленького сына, приговорен к 21 году лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Наказание вынесено по двум уголовным статьям — часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии) и п. «в» части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья совершенное с применением предмета используемого в качестве оружия).
Напомним, страшное преступление произошло 14 января этого года. Мужчина в состоянии пьяного угара избил ремнем трехлетнего мальчика, и размозжил голову трехмесячной девочке. Жены осужденного в момент расправы над детьми дома не было, она вышла прогуляться в надежде, что агрессивный муж успокоится. Вернувшись, женщина увидела бездыханное тело дочери.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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