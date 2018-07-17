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Невменяемого воронежца отправили на лечение за похищение 10-летней соседки
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Невменяемого воронежца отправили на лечение за похищение 10-летней соседки 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Парень приставил к горлу девочки нож и тащил её в свою квартиру. Советский районный суд в понедельник, 16 июля, назначил принудительное лечение 27-летнему воронежцу. Он приставил к горлу 10-летней школьницы нож и пытался затащить её в свою квартиру. От психически больного человека девочку спасли соседи, прибежавшие на помощь. Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде, вынесено постановление о применении принудительных медицинского характера. Невменяемого парня, который не осознавал своих действий и не может ответить за них по закону, отправили на стационар специализированного типа. Инцидент случился вечером 17 сентября в доме №6 по улице Комарова. По словам Веры, мамы пострадавшей девочки, Алина гуляла со своей подругой Дашей на улице. Внезапно на её дочь напал сосед. Он схватил девочку за косу и затащил в свой подъезд, где приставил к горлу нож. При этом странный человек угрожал ей убийством. Предположительно, парень собирался затащить девочку в свою квартиру, но не успел. — Даша быстро позвонила своему брату Косте, который служит в полиции. Они прибежали вместе с её мамой Леной спасать Алину. Они минут через 5-7 были в подъезде. Парня напугал шум снизу, и вместо шестого этажа, где находится квартира, он погнал Алину на девятый — хотел вывести её на крышу. Слава богу, люк оказался закрыт. К тому времени, когда парень тащил Алину назад, навстречу им бежали Лена и Костя, — ранее поясняла Вера корреспонденту «Вести-Воронеж».
Похититель вместе с девочкой прятался за мусоропроводом. Когда взрослые увидели соседа с Алиной, он держал у её горла нож. Заметив Константина, похититель ослабил хватку, Алина вырвалась. Константин задержал нападавшего до приезда полиции. Следователи СУ СКР по региону возбудили уголовное дело о похищении человека (ч.2 ст. 126 УК РФ) и об угрозе убийством (ч.1 ст.119 УК РФ), в рамках которого и назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Как установили эксперты, парень невменяем — значит, он не может отвечать за свои действия по закону. К слову, жители многоэтажек давно замечали за парнем странности — вёл асоциальный образ жизни — ходил грязным, в одной и той же одежде, нигде не работал, часто что-то шептал себе под нос. Как рассказывают местные жители, парня и его брата воспитывала бабушка после смерти матери. Когда пенсионерка умерла, её внуки ради получения пенсии несколько недель никуда не сообщали, не хоронили её. С тех пор квартира, в которой живут братья, получила славу «нехорошей» — в ней за неуплату давно отключили свет, воду и газ. До этого у парня уже были проблемы с законом — к нему приезжала полиция из-за изготовления взрывчатки. Но тогда его не стали проверять на вменяемость. Оксана Грибкова
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