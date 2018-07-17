Невменяемого воронежца отправили на лечение за похищение 10-летней соседки

Парень приставил к горлу девочки нож и тащил её в свою квартиру. Советский районный суд в понедельник, 16 июля, назначил принудительное лечение 27-летнему воронежцу. Он приставил к горлу 10-летней школьницы нож и пытался затащить её в свою квартиру. От психически больного человека девочку спасли соседи, прибежавшие на помощь. Как сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в суде, вынесено постановление о применении принудительных медицинского характера. Невменяемого парня, который не осознавал своих действий и не может ответить за них по закону, отправили на стационар специализированного типа. Инцидент случился вечером 17 сентября в доме №6 по улице Комарова. По словам Веры, мамы пострадавшей девочки, Алина гуляла со своей подругой Дашей на улице. Внезапно на её дочь напал сосед. Он схватил девочку за косу и затащил в свой подъезд, где приставил к горлу нож. При этом странный человек угрожал ей убийством. Предположительно, парень собирался затащить девочку в свою квартиру, но не успел. — Даша быстро позвонила своему брату Косте, который служит в полиции. Они прибежали вместе с её мамой Леной спасать Алину. Они минут через 5-7 были в подъезде. Парня напугал шум снизу, и вместо шестого этажа, где находится квартира, он погнал Алину на девятый — хотел вывести её на крышу. Слава богу, люк оказался закрыт. К тому времени, когда парень тащил Алину назад, навстречу им бежали Лена и Костя, — ранее поясняла Вера корреспонденту «Вести-Воронеж».