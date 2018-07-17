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Участники фестиваля «Наследие Урала» оценили оружие из челябинских колоний
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Участники фестиваля «Наследие Урала» оценили оружие из челябинских колоний 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Осужденные исправительных учреждений Южного Урала представили свою продукцию на выставке-ярмарке в рамках историко-культурного фестиваля «Наследие Урала», — сообщил корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на пресс-службу Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Челябинской области.
Ежегодный этнографический фестиваль прошел при поддержке министерства культуры Челябинской области, регионального управления общественных связей правительства, министерства общественной безопасности области, администрации Красноармейского района, районного управления культуры и администрации Лазурненского сельского поселения в селе Лазурное. Вниманию участников и гостей была представлена продукция народных промыслов, товары садово-дачной тематики — мангалы разборные, коптильни, дачная мебель, предметы интерьера, кованые изделия и сувенирное холодное оружие. Особый интерес посетители выставки проявили к выставочной экспозиции ГУ ФСИН с казачьими шашками, кортиками, ножами и кинжалами. Имеющиеся сегодня в южноуральских колониях производственные мощности и технологическое оборудование позволяют с высоким качеством изготавливать практически любые изделия народных промыслов — от столовых приборов и кухонной посуды с хохломской росписью до сувенирного оружия и национальных костюмов.
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