Футбольная оттепель. Была ли Россия во время чемпионата немного другой страной?

«Россия сейчас открыта миру, тут столько свободы, вы можете делать что пожелаете, но через несколько недель все изменится», — такими словами делился впечатлениями с Business FM один из испанских болельщиков. На Никольской полицейские прощали как будто бы все. Это имело и обратную сторону: по углам справляли малую нужду и крушили лавочки в ходе неистовых плясок.

Теперь праздник непослушания закончен. Но мы увидели другую полицию — готовую помогать и защищать. Останется ли так, рассуждает главный редактор «Нового литературного обозрения» Ирина Прохорова

Ирина Прохорова главный редактор «Нового литературного обозрения» «Это хорошая практика: полиции иногда было бы неплохо потренироваться, может быть, какие-то остатки и нам достанутся. Хотя это еще раз говорит о том, что, оказывается, мы перед иностранцами хотим выглядеть так, как в идеале стоило бы вообще вести себя. Но почему по отношению к соотечественникам допускается вести себя грубо и некорректно, а перед иностранцами даже быть вежливыми? Это типичная российская болезнь. Но, тем не менее, всегда полезны тренировки».

Много было сказано о том, что для иностранцев удалось развеять мифы о «страшной России». Но и многие россияне, пообщавшись с обычными людьми из других стран, не будут называть весь Запад «гейропой». Надолго ли?

Впервые мы оказались на одной волне со всем миром, от которого в последние годы отдалялись. И оказалось, что Россией можно восхищаться! А это всегда приятно. Эпизодом с чемпионата делится режиссер Алексей Учитель

Алексей Учитель кинорежиссер «Я был на матче-открытии, перед началом был абсолютно отрицательный настрой, ожидали только разочарования — я имею в виду не только спортивную сторону. А потом, после матча, надо было довольно долго идти до метро, и я шел в толпе абсолютно других людей. Будто бы произошла целая перемена за буквально два часа: ноль агрессии, какая-то доброжелательность, и даже все эти крики „Россия! Россия!“ совершенно по-другому звучали. Наши победили — что-то начало меняться и в каком-то понимании самих себя».

Даже в футболе мы отчасти изжили свои комплексы. Многие обращали внимание на то, что в метро люди стали улыбаться. Но ведь мы всегда такие, говорит рок-музыкант Сергей Галанин

Сергей Галанин рок-музыкант «У нас народ всегда отзывчивый, добрый. А то, что он иногда выглядит хмуро — мы северная страна, поэтому мы с внутренней улыбкой. На любом фестивале типа „Нашествия“ такая же атмосфера: радушие, радость, каждый друг другу брат. Поэтому для меня ничего нового не было, я в этом был как раз уверен».

Было ли в России во время чемпионата больше свободы, больше чистоты, больше гражданской ответственности, солидарности и толерантности, чем обычно? На каждый из этих вопросов у всех найдется свой ответ. А может быть, все было примерно как всегда — по большим настоящим праздникам.