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«Прошел около 70 км в сторону Чебоксар». Пропавший подросток найден
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«Прошел около 70 км в сторону Чебоксар». Пропавший подросток найден 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Тревогу поднял отец юноши. В день пропажи около 15.00 Витя отправился в гости родственникам, но до пункта назначения не дошел. Телефон оставил дома. Ранее подросток не пропадал, характеризовался как умный, начитанный и добрый юноша.
— Я не представляю, куда он мог деться, — с волнением в голосе рассказывала поисковикам близкая подруга Вити.
В голову девушки лезли самые страшные мысли. Поиск 16-летнего подростка шел с шести вечера до глубокой ночи. Добровольцы и полиция опросили свидетелей, после отправились «на прочес».
До двух ночи Витю искали по всем прилегающим улицам. Утром подросток был найден.
— Позвонили из «Шаурмы» на Сенной, я вчера закидывал им ориентировку, — рассказал NN.RU командир поисковиков Андрей Ермолаев. — Он зашел к ним поесть.
В это время на часах еще не было семи утра. Несмотря на бессонную ночь, Андрей прыгнул в машину и уже через полчаса подросток ехал с поисковиком домой.
Пропажу Витя объяснила так: «захотелось попутешествовать». Юноша отправился пешком в сторону Чебоксар, проверить, насколько хватит сил. Пройдя около 70 километров, он повернул назад. За все время юноша спал три раза по полчаса. На остановках.
Ранее мы рассказывали о пропаже бабушки в Балахне. Женщина страдает потерей памяти.
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