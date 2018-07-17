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Милота. Ямальцы спасли утят из песчаной колеи
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Милота. Ямальцы спасли утят из песчаной колеи 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ямальские рабочие спасли диких утят из песчаной колеи на месторождении. Маленькие птенцы попали в ловушку, когда шли по дороге.
Как сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» участник этих событий и автор видео Анатолий, всё происходит на Еты-Пуровском месторождении.
«В этом районе заповедная зона. Их никто не трогает и не отстреливает. Просто, видимо, переходили дорогу и попали в колею, где ездит наша спецтехника. С ними была мама, но она испугалась и улетела. Переловил и пустил в озеро. Надеюсь, мама их услышала и нашла», — пояснил он.
Анатолий также отметил, что в этом районе часто встречают типичных представителей северной фауны.
«Бегают лисы, летает большой коршун, он в этом районе живет давно. Недавно мишка с медвежатами были», — рассказал он.
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