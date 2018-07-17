Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Ульяну Исакову

2 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Анжелики Лаврик из Оренбурга. После тяжелой черепно-мозговой травмы и удаления сломанной височно-теменной кости у Анжелики деформирован череп, ухудшилось зрение, она путается в датах. Чтобы спасти девочку образовавшийся дефект черепа необходимо срочно закрыть с помощью индивидуального дорогого имплантата. Мама девочки, которая одна воспитывает двух детей, не сумеет его оплатить.