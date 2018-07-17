«Вдохновение» приглашает москвичей на занятия по скрапбукингу

В ясеневском культурном центре по пятницам организованы бесплатные творческие мастер-классы по изготовлению открыток.

Для участия в мастер-классах, которые проводит педагог Светлана Ямбаршева, необходима предварительная запись, а все необходимые материалы предоставляются.

Каждый мастер-класс посвящен изготовлению тематической открытки. Плюс — освоение новых техник. К примеру, когда собравшиеся делали открытку «Мое детство», они познакомились с техникой вырубной объемной аппликации, а также узнали, как использовать в оформлении ленточки, бусины и даже пуговицы. Заодно участники мастер-класса успешно пробовали экспериментировать со штампами, освоив сразу три техники их использования — в том числе и горячий эмброссинг, создав на бумаге красивые объемные рисунки. Светлана Ямбаршева раскрыла несколько секретов объемных композиций, научила состаривать используемую бумагу, подкрашивать при помощи губок нужным цветом различные элементы композиции и многое другое.

Каждый из участников создавал свой шедевр сам. Педагог только давала советы и учила незнакомым техникам. При этом в группе были самые разные люди — одни уже имели за плечами опыт изготовления открыток, другие пришли в первый раз. В итоге у каждого получилась замечательная открытка, оформленная не только снаружи, но и внутри.

Следующие мастер-классы по созданию открыток пройдут 19, 26 июля и 2 августа. На этих занятиях Светлана Ямбаршева обучит технике декупажа, познакомит с художественным стилем фристайл, покажет как правильно использовать чип-борды, штампы, трафареты, машинки для вырубки. Занятия проводятся вечером с 19.00 до 21.00.