Московский врач в 70 лет даст фору молодым

Почти полвека — на страже женского здоровья. В Москве работает уникальный врач акушер-гинеколог. В свои 70 лет Виктор Радзинский продолжает не только практиковать, но и развивает науку. По его учебникам и монографиям сегодня учатся студенты из разных стран. Подробнее — в материале корреспондента телеканала «МИР 24» Натальи Дюжиковой.

«Доброе утро, девочки». Этими словами врач начинает каждый утренний обход. Пациентки знают: если за дело берется акушер-гинеколог Виктор Радзинский, значит, все будет хорошо. «Все хорошо, слушайся докторов, что они тебе скажут», — говорит специалист пациентке.

«Он каждый день приходит в нашу больницу, смотрит наших тяжелых пациентов, обучает наших ординаторов, врачей, в том числе новым технологиям, которые сегодня есть в акушерстве и гинекологии», — отметила главный врач ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ» Ольга Шарапова

Вокруг профессора всегда многолюдно. Студенты и ординаторы ловят каждое его слово. Коллеги отмечают небывалую работоспособность и гибкость ума.

«Это кладезь знаний. Это энерджайзер, который несется вперед, мы за ним еле поспеваем. Я институт закончила, я работаю 30 лет, Виктор Евсеевич уже руководил здесь кафедрой», — рассказала заведующая гинекологическим отделением ГБУЗ «ГКБ им. В. В. Виноградова ДЗМ» Ольга Сергейчук.

Статьи, книги и монографии Радзинского переведены на английский. На Западе ученый известен своими работами в области биохимии и молекулярной биологии репродукции. Говоря простым языком, сотням женщин он дарит надежду — сохранить здоровье и стать мамой. И так уже 48 лет.

«Это уже страшно сказать, но мой медицинский стаж и пребывание в профсоюзе медработников исчисляется с 1961 года. С медицинского училища, которое я закончил в 1964 году, потом медицинский институт в 1970-м», — говорит заведующий кафедрой акушерства и гинекологии РУДН , вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский.

Вечером профессор принимает гостей в своем домашнем кабинете. И здесь становится понятно: интересы доктора наукой не ограничиваются. Он обожает живопись, издал книгу об истории своей семьи и собирает кофейные турки со всего света. За приготовлением любимого напитка делится секретом бодрости.

«Вот уже на протяжении 19 лет каждый четверг, ну кроме тех случаев, когда я в отъезде, я играю в большой теннис. Кроме того, минимум три раза в неделю я плаваю. Вот это вот все мое участие в здоровом образе жизни», — признался Радзинский.

Он будет сидеть за этим столом допоздна. Просматривать мировые издания по своей теме. Многое наверняка войдет в свежий номер журнала для российских докторов, который он редактирует.

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