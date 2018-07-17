«Лица века»: столетние долгожители в молодости и сейчас

Когда человек стареет, очень многое меняется. Появляются морщины, редеют и седеют волосы… Этот список можно продолжать бесконечно. Но всегда остается личность человека. Фотограф Ян Лангер (Jan Langer) создал фотопроект под названием Faces Of Century («Лица века»): снял 13 чешских долгожителей, которым перевалило за 100 лет, и сравнил получившиеся снимки с фотографиями этих людей в молодости.

«Эта серия сравнительных снимков исследует общие черты и различия во внешности. Характер человека на протяжении жизни меняется, но кажется, что сущность личности неизменна».

Источник: Bored Panda

Мари Бурешова, 23 года (на свадьбе) и 101 год.

Анна Похобрадска, около 30 лет и 100 лет.

Власта Чижкова, 23 года (окончила старшую школу для девочек) и 101 год.

Антонин Коварж, 25 лет (руководитель собственного оркестра) и 102 года.

Мари Фейфарова, ее личные архивы были сожжены; справа — 101 год.

Антонин Балдрман, 17 лет (мастер слесарного дела) и 101 год.

Прокоп Вейделек, 22 года (во время военной присяги) и 101 год.

Анна Вашинова, 22 года (после свадьбы) и 102 года.

Станислав Спачил, 17 лет (мастер-электрик) и 102 года.

Бедржишка Кёлерова, 26 лет (на свадьбе) и 103 года.

Винсенц Йетелина, 30 лет (окончил строительство своего дома) и 105 лет.

Лудмила Выслужилова, 23 года (фото — подарок жениху) и 101 год.

Лудвик Хыбик, 20 лет (кондитер) и 102 года.