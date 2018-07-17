Брачный контракт — отличная проверка отношений на вшивость: колонка Яны Поплавской

Обычно в жизни предлагается два варианта решения любой ситуации: нужно либо слушать свое сердце, либо думать головой. По первому сценарию сюжет развивается, когда люди только собираются вступить брак. По второму — когда партнеры должны решить вопрос о разделе имущества.

«Брачный контракт — какое некрасивое, черствое, бездушное и оскорбительное выражение», — думают те самые 93-95% жителей нашей страны, которые не намерены его заключать. И ведь действительно таковым оно и кажется, особенно в тот момент, когда в твоем животе в вальсе любви порхают бабочки, а за спиной вырастают крылья от осознания того, что твой будущий муж (жена) — самый лучший человек на всем белом свете.

О силе любви каждый из нас знает с раннего детства — сначала об этом рассказывают родители, потом школьные учителя эти доводы подкрепляют произведениями мировой литературы. Однако никто не хочет говорить о ситуациях, когда любви приходит конец, когда эти самые партнеры, которые когда-то пообещали друг другу «быть вместе и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности, пока смерть не разлучит», вдруг решили развестись!

О разуме и чувствах, а также о том, как это все вяжется с юридическим аспектом семейной жизни, в своей новой колонке рассуждает актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская

Я понимаю, почему о брачных контрактах слыхом не слыхивали в Советском Союзе. Да потому, что все люди жили одинаково бедно: государство давало жилье, люди получали 90 рублей в месяц, машин ни у кого не было. Что делить в этом случае? Да нечего! Если развод происходил, все нажитое оставлялось жене и детям, а мужчина вставал в очередь на квартиру в своей организации или уходил в общежитие при заводе, фабрике.

И вот прошло несколько десятков лет, люди стали добро наживать и, соответственно, выяснять сугубо денежные отношения. Именно в этих реалиях и вспомнился зарубежный опыт — что, мол, оказывается, все финансовые аспекты отношений можно прописать заранее или уже в браке.

Instagram@the_yana_poplavskaya

Но русский человек — это русский человек. У нас в голове не укладывается — как это, когда любовь-морковь, можно говорить о какой-то дележке? А уж представить, что влюбленные, держась за руки, идут в юридическую контору и с чужим дядькой обсуждают, что кому достанется при разводе, вообще невозможно! Ведь, конечно же, никакого развода никогда не будет, любовь-то вечна! Я иронизирую, конечно.

Но это же правильный посыл — все мы хотим (и я в том числе) выйти замуж (жениться) раз и навсегда, прожить с любимым человеком счастливую жизнь и умереть в один день.

Но, если вдуматься, брачный контракт — это классная проверка отношений на вшивость.

Представьте ситуацию, когда один из партнеров предлагает другому отправиться к юристу на консультацию по поводу брачного контракта (даже если на самом деле человек не собирается этого делать и просто хочет посмотреть, как человек отреагирует). Что он увидит? Как минимум определенную реакцию: кто-то согласится, а у кого-то лицо перекосится от ужаса и негодования. Как максимум эта пара после подобного предложения до загса может не дойти.

На самом деле, как мне кажется, для большинства молодых людей (незрелых, неопытных и влюбленных) даже подумать о брачном контракте — задача психологически очень сложная.

Вот вам пример. Однажды я ехала в машине с девушкой Никиты, разговор у нас зашел как раз на эту тему. Я у нее спросила: «Маша, ты (как юрист) как относишься к практике заключения брачного контракта?» Она ответила так протяжно: «Нууууу, даже не знаю…». Мой старший сын Клим — романтик (который, кстати, в свое время учился в юридической академии) на тот же вопрос отвечает: «Мам, ну ты что?» А младший, что интересно, всеми руками и ногами за брачный договор.

Дело в том, что многие люди предложение заключить брачный контракт воспринимают как своего рода личное оскорбление.

Они думают: «Ты что, сомневаешься во мне?», «Я тебя люблю, а не твои деньги», «Рядом с тобой я и в шалаше буду жить». Но удивительное дело, на практике все выходит совершенно по-другому, и разводы получаются очень болезненные и очень тяжелые. У многих наружу вылезает человеческая грязь и пакость. Я об этом говорю с большой горечью.

Я не верю в то, что от любви до ненависти один шаг. Я считаю, если в человеке живет внутренняя подлость и гнусность, то она обязательно проявится — просто для этого нужны определенные «благоприятные» обстоятельства.

Не так давно у моей приятельницы Жанны в жизни произошла подобная ситуация. Ее муж — человек богатый, уважаемый и известный в своем деле — пока она с детьми была на отдыхе, вывез из дома все ценное и даже снял кондиционеры! Он бился в суде до такой степени, что своих детей и жену лишил всего!

Instagram@the_yana_poplavskaya

Да, наша законодательная база устроена таким образом, что дети в разделении имущества не участвуют. Многие настолько юридически неграмотны, что когда узнают, что дача и квартира (которые зачастую принадлежат не им самим, а их родственникам) будет делиться только между мужем и женой, в обморок падают.

Дело в том, что после развода дети чаще всего оказываются именно с матерью (за детей бьются разве что только очень богатые мужчины) на тех самых 50% квартирной площади, которые были «честно» разделены между бывшими супругами.

Если у людей есть дети и есть что делить, то лучше все эти моменты прописать.

Делать это нужно для того, чтобы потом не заламывать руки и не говорить: «О Господи, как мне детей содержать, как мне их на ноги ставить?», и чтобы не впахивать на 150 работах, потому что бывший муж отказывается платить алименты. Собственно, как это и случилось с Жанной.

Кстати, я не зря заговорила об имуществе семьи. Ведь, согласитесь, сценарий «Сынок, когда ты женишься, то продашь бабушкину квартиру и вы с женой купите себе новую» крайне распространенный. И вот новая квартира приобретается в браке, договор между супругами не заключается и… случается развод. Что происходит? Ну конечно, квартира делится пополам между этим самым сыном и той самой девушкой «со стороны».

Родители заламывают руки, кусают себя за все части тела, а сделать ничего нельзя, хотя они-то, как оказалось, видели, что Наташа — меркантильная девушка на самом деле, но сказать любимому Пете об этом не хотели, боялись расстроить!

Если исходить из этого, разумно рассуждая, то брачный контракт необходим как воздух.

Потому что родители не должны нести ответственность за любовные эксперименты своего отпрыска.

А финансово пострадавшая сторона в данном вопросе — это даже не Петя, которому не повезло в любви, а они.

Когда речь заходит о разводе, сразу же вспоминается то, что было нажито непосильным трудом. А когда люди женятся, они говорят: «Брачный контракт? Фи-фи!»

Я знаю, что когда люди будут читать эту колонку, они будут задавать совсем неглупый вопрос: «А как же любовь?» Да я сама, прожившая определенное количество лет на этом свете, понятия не имею, а как же любовь. Но думаю, что брачный контракт не самая плохая штука для романтично настроенных людей.

Instagram@the_yana_poplavskaya

Если контракт составлен правильно, у влюбленных есть возможность выстроить действительно честные отношения.

Вот голливудские звезды, например, не хотят смешивать любовь и финансы. Они точно прописывают, кому и что достается. Например, существует денежное вознаграждение за каждый прожитый год в браке, определяется плата за «поход налево». И там такие выплаты за адюльтер, что завяжешь себе узелком это место, лишь бы не обанкротиться.

Возвращаясь в нашу действительность, хочу отметить, что сейчас в больших городах много успешных людей и того, и другого пола. Давайте рассмотрим две ситуации: когда женщина зарабатывает значительно больше, и когда мужчина работает, а женщина занимается домашним хозяйством и воспитанием детей.

Семья, где женщина приносит в семейный бюджет более ощутимую суммуили когда она накопила на квартиру, приобрела жилье, а ее любимый (например, приезжий из стран СНГ) против брачного контракта, при разводе сталкивается с необходимостью все поделить поровну. Таким образом моя подруга Саша половину честно заработанной квартиры подарила своему бывшему мужу, который работает в нашей стране по патенту. Согласитесь, это несколько несправедливо!

Ситуация, где мужчина зарабатывает, а женщина не работает и воспитывает детей, совсем иная. Да, фактически женщина денег не приносит в семейную копилку, но в этот период жизни она должна заниматься ребенком, да и к тому же часто на ее плечи падает вся нагрузка по дому (готовка, уборка, стирка) — то есть она становится домохозяйкой. В понимании многих подобная картина — норма. Но часто забывается один нюанс —

такая женщина экономит семейный бюджет минимум на 80-100 тысяч рублей (если мы рассматриваем расценки няни, уборщицы, кухарки, прачки в реалиях больших городов).

И вот когда случается развод, этот мужчина-добытчик говорит: «Они все (имея в виду и жену, и собственных детей) сидели на моей шее, пока я работал как вол, поэтому все нажитое — это мое, а не их».

Я при своем разводе — сторона пострадавшая. Но я понимаю, что если бы я была человеком рациональным, прагматичным, трезво относящимся к своим чувствам, то все было бы по-другому. Ведь брачный контракт можно составить и в браке, и в тот момент, если вам показалось, что отношения трещат по швам. Но русский человек надеется на то самое пресловутое авось: а вдруг пронесет, а вдруг все образуется, а вдруг семью удастся сохранить!

Таких историй, где пострадавшая сторона не только женщина, но и дети, тысячи.

Instagram@the_yana_poplavskaya

Поэтому я за брачный контракт, в котором будут от и до прописаны интересы детей.

Мне кажется, что муж и жена, которые потратили время, устроили мозговой штурм, повели себя как зрелые люди, которые подошли к браку не абы как, будут понимать, что отвечают за каждое ими же прописанное слово. Вот в таких случаях не будет этих жутких проблем, нереальной степени отчаяния, рыданий на родительском плече и вопросов из серии как же так это могло с нами случиться.

Я знаю, что в США и многих европейских странах в определенных случаях (когда женщина не работала, потому что воспитывала детей) после развода муж выплачивает алименты на содержание бывшей жены до тех пор, пока она не вступит в другой брак. Также там тщательно защищаются интересы детей при разводе.

Вот мы часто кичимся тем, что у нас цивилизованная страна. Но в этом смысле вряд ли это так…

Я советовала бы всем парам (а особенно окрыленным любовью и уверенностью, что у них «все по-другому») спросить у себя, а что будет, если любовь пройдет.

Возьмите лист бумаги и пропишите на нем, чего вы хотите от жизни, чего ждете от отношений, чего боитесь. А после этого обсудите все с партнером, оговорите страхи, признайтесь, что боитесь, например, что муж вас подведет или что вы его подведете.

Зачастую мы не знаем, что за зверь сидит в нас и как он себя проявит в той или иной ситуации. Иногда вы думаете, что ни за что в жизни так не поступите, но случается кризисный момент, и вы именно таким образом поступаете.

В экстремальных ситуациях этот самый зверь может стать неуправляемым, подлым, ужасным. Потом от этих людей можно услышать: «Я не понимаю, как это произошло», «Это был будто не я», «Это словно помешательство какое-то». Боритесь со своей тенью — именно со своей, а не с чужой! Я этим занимаюсь всю жизнь, да и сыновей призываю работать над собой.

Резюме мое такое: включайте мозги! Мне хочется пожелать вам, чтобы разум превалировал над чувствами.

Тогда не получится, что мое — это наше, а твое — это твое.

Есть замечательная мысль, которой я придерживаюсь всю жизнь: самые счастливые люди — те, что довольствуются тем, что у них есть. У этих людей есть свое, чужого им не надо. Они всегда поступают честно и по совести.

Но на это, к сожалению, мы рассчитывать не можем. Поэтому нужно себя страховать! Тем более, сами знаете, жизнь из года в год проще не становится. И вряд ли таковой станет.

Фото: Starface.ru Читайте другие колонки Яны Поплавской:

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