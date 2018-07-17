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Яна Поплавская остро высказалась о необходимости заключения брачных контрактов
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Яна Поплавская остро высказалась о необходимости заключения брачных контрактов 

Letidor.ru 57 минут назад
Фото: Letidor.ru
Известная актриса уверена, что сложно найти житейскую ситуацию, при которой договор между супругами был бы лишним.
В своей новой колонке на «Летидоре» актриса, журналист, преподаватель, мама двоих взрослых сыновей Яна Поплавская рассуждает о том, при каких обстоятельствах брачный контракт был бы полезен, и почему поход к юристу пугает многих людей.
Поплавская уверена, что русскому человеку сложно найти баланс между разумом и чувствами:
У нас в голове не укладывается — как это, когда любовь-морковь, можно говорить о какой-то дележке? А уж представить, что влюбленные, держась за руки, идут в юридическую контору и с чужим дядькой обсуждают, что кому достанется при разводе, вообще невозможно!
Тем не менее, даже те люди, которые считали заключение брачного договора — унизительной и недостойной искренних чувств процедурой, во время развода думают о спасении нажитого непосильным трудом.
Если у людей есть дети и есть что делить, то лучше все эти моменты прописать. Делать это нужно для того, чтобы потом не заламывать руки и не говорить: «О Господи, как мне детей содержать, как мне их на ноги ставить?», и чтобы не впахивать на 150 работах, потому что бывший муж отказывается платить алименты,
уверена актриса.
Также Яна рекомендует озаботиться заключение брачного договора в случае, если имущество принадлежит не самим молодоженам, а их родственникам, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком и работа мужа — единственный источник дохода семьи:
И вот когда случается развод, этот мужчина-добытчик говорит: «Они все (имея в виду и жену, и собственных детей) сидели на моей шее, пока я работал как вол, поэтому все нажитое — это мое, а не их».
Полную версию колонки Яны Поплавской о брачных контрактах читайте ЗДЕСЬ.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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