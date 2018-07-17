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«Проклятый камень, ты во всем виноват»: волгоградцы нашли виновника смытой Нулевой продольной
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«Проклятый камень, ты во всем виноват»: волгоградцы нашли виновника смытой Нулевой продольной 

v1.ru 53 минуты назад
Фото: v1.ru
Волгоградцы прогулялись по засыпанной песком и грязью Нулевой Продольной и нашли причину страшных оползней. Горожане, не лишенные чувства юмора, уверены, что катаклизмы рядом со стадионом начались из-за небольшого камня.
Волгоградцы до сих пор пытаются понять причины таких глобальных разрушений
В нескольких метрах от оползня волгоградцы заметили ливневку, которую забаррикадировал средних размеров камень.
— Хороший бетон. Рабочие постарались, — комментируют авторы видео. — Но вода по ливневке почему — то не пошла. Все из-за этого камня. Он перекрыл все движение воды, а это привело к такому коллапсу. Проклятый камень, ты во всем виноват!
В воскресенье в Волгограде прошел сильный ливень, смывший склоны под новым стадионом. Горы песка и земли стекли на Нулевую Продольную, закрыв дорогу для водителей и устроив нон — стоп для коммунальщиков. Рабочие на КАМАЗах два дня собирали песок и вывозили его на площадку «СтройТрансГаза». Кадры с затопленной и занесенной рокадной магистрали смотрите в нашем фоторепортаже.
Накануне директор строительства «Волгоград Арены» Сергей Камин заявил, что сползший на землю склон — едва ли не единственное слабое место стадиона. Директора проекта пообещал, что до выходных зияющие дыры, оголившие строительные материалы, вновь засыплют песком.
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