«ВКонтакте» заблокировала группу казанской «Зоозаботы» 

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу казанской зоозазащитной организации «Зоозабота». Ее обвинили в подозрительных сборах на благотворительные нужды.
«Так уж повелось у людей — любят они жаловаться. В прошлом году по просьбе этих борцов уже закрывали группы. Но мы предоставили все отчеты. Кстати, именно ТРМБОО «Зоозабота» сдает все отчеты в налоговую и Минюст, проверки которой проходит на «отлично»», — говорится в сообщении «Зоозаботы» в инстаграме.
Обращение «Зоозаботы» завершается такими словами: «Для тех, кто злорадствует — организацию вы не закроете никакими жалобами».
Читайте также:
Казанцы могут отправить своих кошек и собак в Питер. На поезде