«ВКонтакте» заблокировала группу казанской «Зоозаботы»

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу казанской зоозазащитной организации «Зоозабота». Ее обвинили в подозрительных сборах на благотворительные нужды.

«Так уж повелось у людей — любят они жаловаться. В прошлом году по просьбе этих борцов уже закрывали группы. Но мы предоставили все отчеты. Кстати, именно ТРМБОО «Зоозабота» сдает все отчеты в налоговую и Минюст , проверки которой проходит на «отлично»», — говорится в сообщении «Зоозаботы» в инстаграме.

Обращение «Зоозаботы» завершается такими словами: «Для тех, кто злорадствует — организацию вы не закроете никакими жалобами».

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