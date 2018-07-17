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«ВКонтакте» заблокировала группу казанской «Зоозаботы»
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«ВКонтакте» заблокировала группу казанской «Зоозаботы» 

Казанский Портал 36 минут назад
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала группу казанской зоозазащитной организации «Зоозабота». Ее обвинили в подозрительных сборах на благотворительные нужды.
«Так уж повелось у людей — любят они жаловаться. В прошлом году по просьбе этих борцов уже закрывали группы. Но мы предоставили все отчеты. Кстати, именно ТРМБОО «Зоозабота» сдает все отчеты в налоговую и Минюст, проверки которой проходит на «отлично»», — говорится в сообщении «Зоозаботы» в инстаграме.
Обращение «Зоозаботы» завершается такими словами: «Для тех, кто злорадствует — организацию вы не закроете никакими жалобами».
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