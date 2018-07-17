Что можно сделать со старым ведром

Дача — это то место, где, казалось бы, сугубо хозяйственные вещи могут превратиться в оригинальный и функциональный элемент декора. Нужно просто немного пофантазировать и не бояться экспериментов. Итак, если у вас в кладовке или сарае пылится ненужное ведро (целое или с умеренными дефектами), не спешите его выбрасывать. Многие дизайнеры и художники специально покупают то, что вы хотите выкинуть. Особо отчаянные любители искусства могут и на помойку прийти в поисках заветного ведра. Куда же «приладить» его, чтобы дать ему вторую «жизнь»? Начнем с простого:

Горшки для растений

Самый простой вариант. Превращаем старое, потерявшее вид металлическое ведро в изящный горшок для растений.

Горшки для растений из ведер

Для этого ведро следует очистить от ржавчины и нанести понравившуюся краску. Для эффекта состаренного покрытия полусухую краску нужно потереть тряпкой в нескольких местах и дать окончательно высохнуть. Горшок готов! Если же такой декор кажется вам слишком простым, попробуйте украсить ведро с помощью декупажа. Важно: Как правило, для переделывания берутся металлические ведра. Чаще всего жестяные или нержавеющие.

Конструкция, укрывающая посадки от заморозков

Очень часто бывает так, что кабачки, томаты, огурцы и прочие теплолюбивые культуры уже высажены в грунт (без теплицы), а прогноз погоды гарантирует заморозки. Нужно как можно скорее позаботиться об укрытии. Вот тут-то и пригодится небольшое старое ведерко — для каркаса конструкции. Выбиваем у него дно и ставим на землю таким образом, чтобы растение оказалось внутри. Получается надежный защитный «домик».

Cильно вдавливать ведро в землю не стоит

Важно: сильно вдавливать ведро в землю не стоит, дабы не повредить корневую систему растения. Затем обильно присыпаем наше ведерко со всех сторон землей и хорошенько уплотняем ее. Для полного спокойствия можно сверху положить кусок легкого, нетолстого стекла, тогда точно никакие заморозки посадкам не страшны.

Емкость для сбора овощей и ягод

Если ведро прохудилось, но еще довольно крепкое, его можно продырявить полностью. Получится посудина, похожая на ведра для сбора оливок и винограда:

Если ведро прохудилось, но еще довольно крепкое, его можно продырявить

Если же дна нет или оно уже в последней стадии разрушения, можно поступить следующим образом:

У ведра с еще крепкими стенками и ручкой удаляем дно.

Из стальной или алюминиевой проволоки изготавливаем новое сетчатое дно.

Прикрепляем его к стенкам при помощи заклепок или фиксируем в заранее проделанные отверстия.

Фото с сайта agarty.ru Емкость готова! Собирать в нее можно все, что угодно, начиная с сорняков и заканчивая фруктами и овощами. Особенно актуальна такая конструкция для корнеплодов — картофеля, моркови, свеклы, — поскольку земля с них будет высыпаться через дно.

Морковь и свекла

Очень часто спелые, сочные ягоды не удается транспортировать домой без потерь. Как аккуратно их ни складывай — все равно что-то раздавится, причем независимо от материала и размера ведра. При наличии свободного времени и стремления к экспериментам попробуйте сделать подобную емкость для ягод. В ней можно аккуратно перевозить и даже недолго хранить урожай.

Ягоды брусники и голубики

Как сделать емкость для ягод:

Берем старое ведро с дном или без него. В последнем случае дно плетется из проволоки, как у емкости для сбора овощей, описанной выше.

Далее с учетом размера ведра делаем небольшие поддоны, которые будут располагаться в ведре, как полочки. Сколько их нужно и какого размера — зависит от ведра. Поддоны могут быть как цельными, так и сетчатыми.

Заполняем один поддон ягодами — ставим в ведро, заполняем следующий — опускаем «этажом» выше предыдущего.

Важно: К поддонам можно прикрепить небольшие крючки, чтобы легче было вынимать и вставлять их обратно.

Сушилка для семян

Многие садоводы просушивают и прогревают семена перед посадкой, чтобы повысить всхожесть и защитить сеянцы от болезней. Здесь пригодится самодельная сушилка. Для ее изготовления понадобятся:

старое ведро,

небольшой ночник,

дуршлаг,

термометр,

сетчатая ячейка — «полочка»,

сами семена.

Сушилка для семян

Как работает эта конструкция:

На дно ведра ставим ночник с лампочкой 25 ватт.

В середине ведра размещаем сетчатую ячейку, на которую насыпаем семена.

Кладем термометр для контроля температуры.

Включаем ночник и накрываем ведро дуршлагом, а поверх него набрасываем теплый платок.

Процесс запущен. По отзывам садоводов, он занимает час. Некоторые после этапа просушивания устраивают и второй этап — прогревания. Тогда лампочку нужно сменить на более мощную и оставить еще на два часа.

Крюк-полочка для хранения шланга и мелкого инвентаря

Еще один элементарный и в то же время необычный вариант применения старого ведра.

Фото с сайтов gatada.com, pinterest.com Прибиваете ведро дном к стене хозблока или забора. Все! Сверху на ведро наматываете шланг. Его будет удобно снимать и не придется распутывать. Внутрь же можно положить садовую лопатку, секатор, перчатки, небольшие грабельки — то, чем вы пользуетесь чаще всего во время работы в огороде.

Табурет или основание для столика из ведра

Если покрасить ведро описанным выше способом, дать ему высохнуть и перевернуть дном вверх, получится симпатичный табурет. В качестве украшения сверху можно накинуть вязаную «сидушку» или подушечку. Или поместить внутрь сидение, тогда получится совершенно иная модель.

Табурет-ведро. Фото с сайта c-culture.ru Старое ведро может стать прекрасным основанием и для столика. Для этого оно также окрашивается, переворачивается дном вверх, а дополняет комплект изготовленная вручную столешница. К примеру, деревянная.

Контейнеры для хранения мелочей

Тут лучше всего использовать небольшие ведерки, поврежденные только с внешней стороны. Покрасьте их, как вам нравится, добавьте виниловых наклеек, а дальше размещайте в них что душе угодно: кухонные или канцелярские принадлежности, журналы и газеты, банные аксессуары, мелочи для рукоделия, карточки, монетки и многое другое.

Контейнеры для мелочей. Фото с сайта bambinostory.cdn.kinsta.com Чтобы как-то систематизировать такие самодельные контейнеры, их можно повесить на рейлинги или крючки, расставить на стеллаже, поставить на полку.

Подставка для зонтов

Высокие ведра идеально подойдут для размещения зонтов.

Фото с сайта yafor.ru Контейнеры побольше, поставленные в коридоре, станут «домом» для тапочек, босоножек и сланцев, а расположенные в хозблоке «приютят» обувь для работы в саду.

Полки из старых ведер

Полки из старых ведер заслуживают отдельного внимания. Именно они фавориты у «рукастых» и творческих дачников. Да и коэффициент полезности у них выше, чем у остальных изделий. Их можно где угодно расположить и хранить огромное количество всего. С такими удобными и неприхотливыми полками точно не пропадешь!

Полки из старых ведер. Фото с сайта cdn2.roomble.com Инструкция по созданию полок из ведер:

Подберите подходящие ведра. Если вы будете располагать их в одном месте, продумайте цвета: они должны сочетаться между собой и с цветом помещения. По фактуре выбирайте так, чтобы все ведра были либо блестящие, либо состаренные. Глянцевые и с искусственной стариной могут смотреться не очень хорошо.

После того как ведра подобраны, начинается работа по их приведению в порядок и украшению. В этом нет ничего сложного. Избавляемся от ржавчины, красим с внешней и внутренней стороны. Если надо, состариваем «грубым» методом, при помощи тряпки.

Дожидаемся высыхания основного цвета и наносим рисунок или наклейку (по желанию).

Продумываем расположение и компоновку. Лучше сначала расставить их на полу или земле в том порядке, в каком хотите развесить на стене. Посмотреть, подумать, возможно, создать другой вариант и выбрать лучший.

Заключительным шагом будет крепление к стене. В ведрах просверливаем отверстия, приставляем к стене и прикручиваем.

Важно: Чем больше будет весить содержимое ведра, тем крепче должно быть крепление (шурупы и дюбели или специальные гвозди). И, наконец, самый простой вариант применения ненужного ведра. Чтобы ничего не выдумывать и не мастерить, просто сохраните ведро на зиму — для головного убора снеговику.

Снеговик

Вот так простые на вид вещи могут быть одновременно и полезными в хозяйстве, и приятными глазу. А какие у вас есть ведра и идеи их использования?