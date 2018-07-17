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В Санкт-Петербурге открыли первый безупаковочный магазин продуктов
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В Санкт-Петербурге открыли первый безупаковочный магазин продуктов 

ИнформУпак 27 минут назад
Владелица торговой точки Ася Воронкова отмечает, что в магазине можно приобрести различные макаронные изделия, крупы, специи, орехи и пр. В перспективе планируют продавать сладости, яйца и молочку. Но, покупателей здесь ждут со своей тарой. Альтернативный вариант — приобрести банки и многоразовые мешочки непосредственно в магазине.
Преимущества подобной организации торговли очевидны — в связи с минимизацией затрат на упаковку, стоимость продуктов ниже, чем в соседних маркетах. В магазине отмечают, что в перспективе он может стать местом общения, проведения мастер-классов и других мероприятий. В Европе подобные экспериментальные торговые точки уже не редкость и, как показывает практика, они достаточно быстро находят целевую аудиторию и пользуются стабильной популярностью.
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