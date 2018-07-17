«Икота, перейди на Федота!»: что это значит на самом деле

Непроизвольное сокращение диафрагмы, которым является обычная икота, на Руси считалось признаком вселения в человека злого духа. Эта демонизация простой физиологической реакции происходила от того, что ни о какой диафрагме и процессах, которые могли с ней происходить, ни в Средние века, ни гораздо раньше люди понятия не имели.

Чёрт вселился

Во время икоты у человека из дыхательных путей вырывается определенный звук вследствие воздействия потока воздуха на голосовые связки. На Руси это казалось странным, необъяснимым и нехорошим признаком. Как будто какое-то другое существо (или демон) внутри тела что-то хочет произнести. Одним издаваемые при икоте звуки казались междометиями, другим — целыми словами, которые вырываются из глубины души, одержимой бесами.

Если человек часто и подолгу икал, русичи считали это верным признаком одержимости. В таком случае рекомендовалось обращаться к знахарям. Несчастных, одержимых нечистой силой, называли «кликушами», «бесноватыми» или «икотницами». Кликуша — мужчина, но чаще женщина, которая во время припадка выкрикивает какие-то бранные слова, воет, стонет или икает.

Тяжелое заболевание или порча

В северных регионах икоту также считали болезнью, разновидностью тяжелого психического заболевания. В Архангельской области до сих пор некоторые виды нервно-психических расстройств в простонародье называют «икотной болезнью», или просто «икоткой». Первое описание икоты как заболевания встречается в XVIII веке. О нем упоминал Вениамин, епископ Архангельский и Холмогорский (1785 год).

В старину на Руси считалось, что эту болезнь могут насылать колдуны. В 1815 году в Пинеге (Архангельская область) даже разбиралось дело «о напускании икоты». Главным подозреваемым в этот лихом деянии являлся местный житель Михайло Чукарев. Его обвиняла двоюродная сестра Афимья Лобанова.

В ходе разбирательства Михайло покаялся, что был за ним такой грех, действительно напустил порчу икотную на сестру. После покаяния приговорили Чукарева в 35-ти ударам хлыста, после чего подсудимый должен был еще и публично покаяться перед образами. Все эти суеверия о порче и икотной болезни долгое время сохранялись в культуре староверов.

Икота, перейди на Федота!

Помимо тяжелой формы икоты, факт которой связывался с одержимостью, различали и легкую икоту. Последняя могла переходить с одного человека на другого, как будто муха в рот влетает. Поскольку все живущие на земле — грешники, то полностью уберечься от икоты считалось невозможным. Но чтобы максимально оградить себя от злых сил, икнув, следовало перекреститься и прочесть молитву.

В тяжелом случае одержимости демоническими сущностями — при затяжной икоте — знахарь совершал над бесноватым определенные манипуляции и читал заговоры. При благополучном исходе такого «лечения» излечившийся мог родить лягушку или крысу. Ее следовало сжечь в печи, прочитав молитву. Если этого не сделать, икота могла перейти на другого. Со временем это суеверие превратилось в заговор «Икота, икота, перейди на Федота! С Федота на Якова, а с Якова — на всякого!»