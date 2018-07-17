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Самая дорогая бикини-модель в мире показала вялую попу
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Самая дорогая бикини-модель в мире показала вялую попу 

WDay.ru 24 минуты назад
Фото: WDay.ru
И за что только ей платят миллионы?
21-летняя Алексис Рен наряду с Кендис Свейнпол признана самой высокооплачиваемой моделью купальников и нижнего белья. За один пост в своем Instagram с почти 13-тимиллионной армией подписчиков она получает, по разным данным, от 2,5 до 3 млн рублей.
Конечно, девушка — настоящая красотка. Но, видимо, с приходом лета она решила немного расслабиться и забросила тренировки в спортзале. Иначе чем объяснить то, что на последнем фото ее ягодицы слишком уж «расползлись» по шезлонгу и стали напоминать неправильный треугольник?
Раньше Алексис рассказывала, что занимается в зале 5−7 дней в неделю, следит за питанием, но обожает вегетарианские бургеры и банановое мороженое.
Хочется верить, что модель все-таки будет стараться поддерживать себя в форме. Ведь несмотря на молодой возраст, к славе она шла не один год. Когда Алексис исполнилось 13, ее заметили модельные скауты. Причем, не на кастинге, а всего лишь в зале торгового центра, куда Рен заглянула с матерью за покупками. Популярность она начала набирать лишь к 15 годам. Зато теперь может похвастаться съемками для Calvin Klein и других всемирно известных брендов — и, конечно, семизначными гонорарами.
Кстати, как-то в интервью Алексис пошутила: «Цель моя сейчас в том, чтобы сократить свой гардероб до одних только бикини и шуб — и ничег­о кроме». Не знаем насчет шуб, а вот на ее снимки в бикини точно стоит полюбоваться. Wday.ru собрал целую галерею самых соблазнительных фото Рен.
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