Люди пекли хлеб за тысячи лет до появления земледелия

Археологи нашли древнейшую печь для изготовления хлеба в Иордании. Ее возраст составляет около 14 400 лет, при этом земледелие, по современным данным, появилось на четыре тысячи лет позже. Исследование с результатами опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В самом простом варианте хлеб делается из плодов зерновых культур и воды, которые запекают, жарят или готовят на пару. В результате происходящих во время этого химических реакций образуются характерные вещества, которые позволяет ученым однозначно идентифицировать место приготовления хлеба.

Авторы новой работы описывают древнейшее известное на данный момент место в мире, где пекли хлеб. Оно располагалось на территории стоянки Шубайка 1 в северо-восточной Иордании, его возраст — более 14 000 лет. Результаты археологических раскопок показывают, что жившие тут люди принадлежали культуре охотников-собирателей, покидали свое жилье в спешке, бросив готовившуюся на костре еду. С помощью метода сканирующей электронной микроскопии археологи идентифицировали 24 найденных артефакта как остатки хлеба. Несмотря на то, что они не смогли выяснить, из какого конкретно злака был сделан этот хлеб, сохранившаяся структура клеток напоминает клетки таких растений как пшеница однозернянка, рожь и просо. Ученые также предполагают, что это была пресная лепешка.

Открытие показывает, что древним людям для того, чтобы печь хлеб, по-видимому, не нужно было заниматься земледелием. Новая информация позволит ученым лучше понять то, что ели наши предки и более реалистично представлять их быт.

