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Федоровой досталось за отсутствие белья
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Федоровой досталось за отсутствие белья 

WomanHit.ru 17 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В Сети обсуждают недавно опубликованный пост победительницы конкурсов «Мисс Санкт-Петербург», «Мисс Россия» и «Мисс Вселенная» Оксаны Федоровой на личной странице «Инстаграма». В кадре теледива предстала в легком светло-розовом комплекте — футболке и юбке, подол которого с одной стороны поддерживала ее 4-летняя дочка Лиза.
Однако в комментариях пользователи соцсети обратили внимание на отсутствие на модели нижнего белья, во всяком случае, бюстгалтера. Есть вероятность, что звезда приняла к сведению замечания своих фолловеров, потому как на выложенном спустя день видео она также предстала в прозрачном наряде, только на сей раз в белом — кофте и штанах, через которые было видно черное бикини.
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