Хлое Кардашьян похудела на 15 кг спустя три месяца после родов

В апреле Хлое Кардашьян родила дочь. За время беременности звезда реалити-шоу сильно поправилась и попала в объективы папарацци практически сразу после родов. В ужас от фотографий пришли не только интернет-пользователи, но и звездная мама. Неудачные снимки стали стимулом для Хлое вернуться к тренировкам. За три месяца занятий ей удалось скинуть 15 кг. О своих результатах она рассказала в блоге.

12 июля Тру исполнилось 3 месяца. Я правда не ожидала, что к этому моменту смогу так похудеть, ведь первые 6 недель мне нельзя было усиленно тренироваться. Я скинула 33 фунта! До сих пор в шоке, — написала Хлое.

Хлое Кардашьян

Звезда реалити-шоу также отметила, что прийти в форму ей помогает не диета, а физические упражнения. Хлое против жестких ограничений в еде и считает, что программа питания должна быть составлена индивидуально для каждого человека.

Диета — это конечно здорово, но она не даст вам долговременный результат, — прокомментировала Хлое.

Напомним, что Хлое Кардашьян состоит в отношениях с Тристаном Томпсоном чуть больше года. Новорожденная дочь стала для влюбленных первым ребенком.

Хлое Кардашьян