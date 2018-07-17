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Хлое Кардашьян похудела на 15 кг спустя три месяца после родов
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Хлое Кардашьян похудела на 15 кг спустя три месяца после родов 

Журнал ОК! 23 минуты назад
В апреле Хлое Кардашьян родила дочь. За время беременности звезда реалити-шоу сильно поправилась и попала в объективы папарацци практически сразу после родов. В ужас от фотографий пришли не только интернет-пользователи, но и звездная мама. Неудачные снимки стали стимулом для Хлое вернуться к тренировкам. За три месяца занятий ей удалось скинуть 15 кг. О своих результатах она рассказала в блоге.
12 июля Тру исполнилось 3 месяца. Я правда не ожидала, что к этому моменту смогу так похудеть, ведь первые 6 недель мне нельзя было усиленно тренироваться. Я скинула 33 фунта! До сих пор в шоке, — написала Хлое.
Хлое Кардашьян
Звезда реалити-шоу также отметила, что прийти в форму ей помогает не диета, а физические упражнения. Хлое против жестких ограничений в еде и считает, что программа питания должна быть составлена индивидуально для каждого человека.
Диета — это конечно здорово, но она не даст вам долговременный результат, — прокомментировала Хлое.
Напомним, что Хлое Кардашьян состоит в отношениях с Тристаном Томпсоном чуть больше года. Новорожденная дочь стала для влюбленных первым ребенком.
Хлое Кардашьян
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