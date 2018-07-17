Помидоры на пнях и отраженное солнце

Новое хозяйство хабаровчанина Антона Конырева легко найти даже на спутниковой карте Гугл . Экоферма «Солнцедом» отмечена на окраине села с говорящим именем Восход. Еще проще спросить у местных: где живёт ваш странный фермер? «А, это тот, что поселился в обсерватории?» — отвечают селяне и тут же показывают дорогу. Антон Конырев начинал, как успешный предприниматель. Бизнес довольно быстро начал приносить устойчивый и весьма неплохой доход. Денег хватало на то, чтобы вместе с семьёй объездить едва ли не полмира: Европа, Азия, Латинская Америка. Однако жизнь обеспеченного городского рантье (оперативное управление предприятием Антон передал брату) вскоре наскучила, поделился он с корреспондентом ИА «Хабаровский край сегодня».

— Меня всегда тянуло к природе. Когда мне совершенно надоел город, я купил участок в три гектара на окраине села Восход. Благо тут дорога рядом, есть электричество, Интернет. Начал строиться, — рассказывает Антон.

Первым делом, разумеется, нужно было возвести дом для жизни. В Интернете вычитал, что с точки зрения математики самая эффективная форма строения — сфера. Из лёгких, но крепких досок собрал каркас. Внешняя облицовка — использованные рекламные баннеры. Под ними теплоизоляция и пена. Местные сначала крутили у виска, видя строительство «дома Солнца», признаётся Антон. Как жить в такой конструкции с детьми? Ведь ребёнка за провинности даже в угол некуда поставить? Сейчас дом-сфера — главная достопримечательность села Восход, где живут чуть больше 200 человек. Сейчас Антон готовится строить посреди дома-шара настоящую печь. Признаётся, в первую зиму, когда обогревались тепловыми пушками, в этом строении, несмотря на его энергоёмкость, было откровенно холодно.

О своей экоферме Антон Конырев охотно рассказывает на страничках своего хозяйства в соцсетях и по-русски, и по-английски. Его опытом уже заинтересовались сторонники выращивания экологически чистых продуктов за рубежом.

В прошлом году приезжали агротуристы из Канады. В этот раз я застал с утра в доме-сфере за плитой француженку Фанни Лизион, которая приехала вместе с другом Антуаном Бенистоном. Она готовила из домашних яиц с фермы Антона Конырева омлет по старинному рецепту из Прованса.

Помидоры на пнях

На экоферме «Солнцедом» сразу же бросаются в глаза необычно высокие грядки, на которых вперемежку растут томаты, картофель, капуста, редис, пока экзотическая для наших широт бамия или гомбо (как называют этот овощ в его родной Африке), дающая очень полезные, похожие на сладкий перец плоды. Такой способ посадки защищает культурные растения от вредителей.

— Эти грядки устроены особым образом, — объясняет Антон. — Внизу положены огромные пни, сверху они заливаются специальным составом из полезных бактерий, далее идет слой почвы, а сверху плантации мульчируются слоем сена. Называется такой способ посадки пермакультура — то есть перманентная агрокультура. Она предусматривает ведение сельского хозяйства в соответствии с природой, максимальное количество урожая при минимальных затратах.

Пахота — это издевательство над природой. Когда я переезжал на природу, дал слово, что не буду вести себя, как все остальные: то есть вкалывать на земле до такой степени, пока не откажет спина, и я не упаду. Распланировал свой день так — 4 часа работаешь, потом книги, Интернет, самообразование, друзья, развлечения и так далее. Каким-то образом мне удаётся этот режим выдержать, но когда наступает страда, уже не до книг! Антон заложил на своей экоферме огромный сад. Посадил выписанные из Кузбасса яблони и абрикосы повышенной зимостойкости. В лучшем питомнике жимолости из Томской области купил и посадил 250 кустов этой ягоды. Саженцы хотя ещё маленькие, но уже дают первый урожай отменно крупных и сладких плодов. А вот доставленная из европейской части ежевика пока не радует. Морозными дальневосточными зимами сильно страдает. Для выращивания теплолюбивых культур Антон задумал особый, так называемый кратерный сад. Вырыл на своём участке глубокий котлован. Обустроил по его краям террасы. На них можно не только ежевику, но даже персики посадить. Растения получают дополнительную энергию от отражённого от глади воды на дне солнца. Но на этой идее экофермер и обжёгся.

— Нагрянула ко мне комиссия из Россельхознадзора . Обмерили мой пруд, составили акт. Мол, я нарушил плодородный слой земли, не имел права выкапывать пруд на своей же земле. По их документам, ещё с каких-то махровых советских времён мой участок значится как пахота. В моих бумагах значится, что это «земли сельхозназначения», — рассказал суть своего первого конфликта с госструктурами фермер.

Как бы то ни было, чиновники выписали крестьянину-новатору больше ста тысяч рублей штрафа. Сейчас Антон вынужден судиться, пытается оспорить абсурдное, с его точки зрения, решение Россельхознадзора. Однако рук не опускает, говорит, что всё новое нелегко принимается людьми.