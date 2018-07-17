Челябинку осудили за торговлю девственностью 13-летней дочери

Люблинский суд Москвы вынес приговор челябинке, которая пыталась продать девственность 13-летней дочери. Ее признали виновной в торговле людьми и отправили в колонию общего режима на 3,5 года, сообщает телеканал «360».

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», женщина с двумя подругами пыталась продать «право первой ночи» с девочкой за 1,5 миллиона рублей. Злоумышленниц задержали 10 января 2018 года в одном из столичных ресторанов, где они должны были встретиться с покупателем.

Ранее по теме: Две челябинки продали ребенка в секс-рабство Девственность 13-летней челябинки продавала мать с подружками