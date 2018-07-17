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Невестам Христовым разрешили жить половой жизнью
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Невестам Христовым разрешили жить половой жизнью 

360tv.ru 2 часа назад
Католическая церковь утвердила новые правила для так называемых посвященных девственниц, разрешив им не быть ими. Соответствующий пункт включен в документ Ecclesiae Sponsae Imago, опубликованный в июле, сообщил Daily Mail.
Согласно новому положению, физическая девственность не является необходимым условием для посвящения. В частности, это объясняется тем, что истинная любовь к богу не сводится к одной лишь физической целостности, а значит, «образцовое исполнение добродетели целомудрия не является причиной, без которой допуск к посвящению невозможен». При этом нововведение не отменяет традиционных обетов, которые предполагают запрет на брак, публичность и отступничество от целомудренной жизни.
Женщины, известные как «невесты Христовы», дают обет пожизненной девственности как часть духовного обязательства. Эта практика подразумевает принятие обетов, обязывающих к целомудренной жизни и полной отдаче себя Богу. При этом женщины не являются монахинями и продолжают жить жизнью обычного человека. Им не запрещено работать и обеспечивать себя материально.
Как сообщается в материале, в мире насчитывается до пяти тысяч посвященных девственниц, более 230 из которых живут в Штатах и 200 — в Великобритании.
Ранее сообщалось, что министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс подал в отставку из-за секс-скандала. Он закидал девушку-бармена откровенными SMS‐сообщениями, в которых требовал от нее секса.
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