Невестам Христовым разрешили жить половой жизнью

Католическая церковь утвердила новые правила для так называемых посвященных девственниц, разрешив им не быть ими. Соответствующий пункт включен в документ Ecclesiae Sponsae Imago, опубликованный в июле, сообщил Daily Mail.

Согласно новому положению, физическая девственность не является необходимым условием для посвящения. В частности, это объясняется тем, что истинная любовь к богу не сводится к одной лишь физической целостности, а значит, «образцовое исполнение добродетели целомудрия не является причиной, без которой допуск к посвящению невозможен». При этом нововведение не отменяет традиционных обетов, которые предполагают запрет на брак, публичность и отступничество от целомудренной жизни.

Женщины, известные как «невесты Христовы», дают обет пожизненной девственности как часть духовного обязательства. Эта практика подразумевает принятие обетов, обязывающих к целомудренной жизни и полной отдаче себя Богу. При этом женщины не являются монахинями и продолжают жить жизнью обычного человека. Им не запрещено работать и обеспечивать себя материально.

Как сообщается в материале, в мире насчитывается до пяти тысяч посвященных девственниц, более 230 из которых живут в Штатах и 200 — в Великобритании.

Ранее сообщалось, что министр по делам малого бизнеса Великобритании Эндрю Гриффитс подал в отставку из-за секс-скандала. Он закидал девушку-бармена откровенными SMS‐сообщениями, в которых требовал от нее секса.