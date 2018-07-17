Агата Муцениеце шокировала поклонников резкой сменой имиджа

Утро у поклонников Агаты Муцениеце началось с неожиданного сюрприза. Актриса и супруга Павла Прилучного опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором она запечатлена с ярко-красными волосами, и оказалась в центре обсуждений. Интернет-пользователи задаются вопросом: действительно ли эффектная блондинка сменила имидж или здесь не обошлось без фотошопа?

Поклонники актрисы разделились на два фронта: одним ее яркий образ пришелся по вкусу, а другим абсолютно не понравился. «Какой классный цвет и тааак идёт реально. Расскажи потом пожалуйста, как он в носке быстро ли смывается, а то мне и хочется и колется», «Надеюсь, он быстро смывается..», «Не слушай никого, очень интересный и смелый шаг», «Ужасный цвет волос тебе он не идет, на лет 15 старше стала! Очень тебе шло быть блондинкой с длинными волосами!», — прокомментировали интернет-пользователи.

Агата Муцениеце

К слову, не так давно семья Павла Прилучного оказалась в центре обсуждения, и причина тому — ссора супругов. В своем Инстаграм они объявили, что «ставят брак на паузу». К счастью, Агате и Павлу удалось решить все разногласия и сохранить брак.

Напомним, Агата Муцениеце и Павел Прилучный начали встречаться на съемочной площадке «Закрытой школы». Актеру удалось увести свою коллегу буквально из-под венца. После полутора лет совместной жизни в 2011 году пара узаконила свои отношения. Спустя три года у супругов родился сын Тимфей, а в 2016-ом — дочь Мия.

Агата Муцениеце с детьми