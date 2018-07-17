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Агата Муцениеце сменила имидж! Смотри фото
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Агата Муцениеце сменила имидж! Смотри фото 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Лето — время перемен. Именно так, кажется, подумала Агата Муцениеце (29) и кардинально сменила имидж.
На своей страничке в Instagram актриса поделилась новой фотографией, на которой вместо привычного блонда, у нее… красные волосы. Неожиданно!
Поклонники Агаты уже успели оценить образ. Правда, мы почти уверены, что его Муцениеце примерила для съемок.
Как тебе новый образ? Голосуй, какой цвет волос Агате идет больше!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/agata-mutsenietse-smenila-imidzh-smotri-foto/
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