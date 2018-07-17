Агата Муцениеце сменила имидж! Смотри фото

Лето — время перемен. Именно так, кажется, подумала Агата Муцениеце (29) и кардинально сменила имидж.

На своей страничке в Instagram актриса поделилась новой фотографией, на которой вместо привычного блонда, у нее… красные волосы. Неожиданно!

Поклонники Агаты уже успели оценить образ. Правда, мы почти уверены, что его Муцениеце примерила для съемок.

Как тебе новый образ? Голосуй, какой цвет волос Агате идет больше!

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