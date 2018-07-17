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Из блондинок в рыжие бестии: Муцениеце радикально сменила цвет волос
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Из блондинок в рыжие бестии: Муцениеце радикально сменила цвет волос 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
29-летняя актриса Агата Муцениеце показалась фолловерам своего Instagram в новом имидже.
Еще недавно Агата Муцениеце демонстрировала каре в цвете блонд — то носила его с прямыми волосами, то с легкими кудрями. Однако теперь она пошла на экстремальные изменения внешнего вида и предстала перед подписчиками в огненно-рыжей прическе — и на парик это не похоже.
— кратко прокомментировала фото Агата. Увы, поклонники перемену не оценили. «Я надеюсь, что это для роли», «Назад в блонд!», «Я потеряла дар речи ((а как же блонди?», — пишут ей. А как тебе новый имидж Агаты Муцениеце?
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Фото:Instagram
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