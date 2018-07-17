Фанатку саудовского певца арестовали за «обнимашки» на сцене. Видео

В Саудовской Аравии девочка в черном никабе поднялась на сцену, чтобы обняться с любимым певцом Маджидом аль‐Мухандисом. Она удерживала его в своих объятиях около шести секунд, затем ее скрутили охранники и передали в руки полиции. Возраст юной особы не называется, но ее доставили в социальное учреждение для девочек, передает Daily Mail.

Инцидент произошел на западе страны в городе Эт-Таиф. Задержанной грозит до двух лет тюрьмы и штраф в размере более 1,6 миллиона рублей (порядка 100 тысяч саудовских реалов).

Согласно действующим законам, женщинам запрещается находиться в компании мужчин, которые не являются их родственниками. После происшествия певец иракского происхождения поблагодарил аудиторию за внимание.

Как пишет сайт Albawalba, люди запустили в соцсетях хештег «девочки могут обнимать Маджида аль‐Мухандиса».

Журналисты пишут, что поведение несовершеннолетней было абсолютно нормальным и естественным для поклонницы его таланта. Одержимость актерами и знаменитостями встречается в каждом уголке мира. «Быть поклонницей — это состояние души, а не преступление», — подчеркнула Самар Аль-Могрен.

Ранее суд США начал рассматривать дело фейкового саудовского принца. 47‐летний Энтони Жиньяк почти 30 лет выдавал себя за наследного монарха. Его уличили во лжи после публичного поедания свинины.