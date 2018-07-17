Избирком Британии оштрафовал Vote Leave за нарушение закона 

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала кампанию Vote Leave на 61 тысячу фунтов стерлингов за нарушение законов о справедливости и прозрачности выборов и референдумов, сообщается в докладе, опубликованном на официальном сайте комиссии.
"Избирательная комиссия нашла существенные доказательства необъявленной совместной работы между ведущим участником кампании за выход из ЕС Vote Leave и группой BeLeave, организовавшей кампанию. Она также обнаружила, что Vote Leave превысила законный лимит на расходы почти на 500 тысяч фунтов. Мы оштрафовали Vote Leave и Даррена Граймса и направили информацию в полицию в связи с ложными заявлениями", — сообщается в докладе.
Согласно докладу, тот факт, что обе группы работали вместе, не объявили о совместной работе и превысили лимит на расходы, является серьезным нарушением закона, призванного защитить справедливость и прозрачность выборов и референдумов.
Как сообщается в докладе, избирком оштрафовал ответственное лицо кампании Vote Leave Дэвида Алана Халсалла на 61 тысячу фунтов стерлингов. Активист Даррен Граймс, представляющий BeLeave, был оштрафован на 20 тысяч фунтов.
В ноябре прошлого года избирком объявил, что открывает расследование по делу о финансировании кампании за выход из ЕС в преддверии референдума 2016 года. Незадолго до этого парламентарий-лейборист Бен Брэдшоу призвал избирком расследовать источники финансов предпринимателя Аарона Бэнкса, сделавшего крупнейшее в британской истории пожертвование — в размере 9 миллионов фунтов стерлингов — в пользу кампании за Brexit.