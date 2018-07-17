Избирком Британии оштрафовал Vote Leave за нарушение закона

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости . Избирательная комиссия Великобритании оштрафовала кампанию Vote Leave на 61 тысячу фунтов стерлингов за нарушение законов о справедливости и прозрачности выборов и референдумов, сообщается в докладе, опубликованном на официальном сайте комиссии.

"Избирательная комиссия нашла существенные доказательства необъявленной совместной работы между ведущим участником кампании за выход из ЕС Vote Leave и группой BeLeave, организовавшей кампанию. Она также обнаружила, что Vote Leave превысила законный лимит на расходы почти на 500 тысяч фунтов. Мы оштрафовали Vote Leave и Даррена Граймса и направили информацию в полицию в связи с ложными заявлениями", — сообщается в докладе.

Согласно докладу, тот факт, что обе группы работали вместе, не объявили о совместной работе и превысили лимит на расходы, является серьезным нарушением закона, призванного защитить справедливость и прозрачность выборов и референдумов.

Как сообщается в докладе, избирком оштрафовал ответственное лицо кампании Vote Leave Дэвида Алана Халсалла на 61 тысячу фунтов стерлингов. Активист Даррен Граймс, представляющий BeLeave, был оштрафован на 20 тысяч фунтов.