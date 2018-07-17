В томском СИЗО разрешено пользоваться декоративной косметикой 

Женщинам-заключенным, пребывающим в СИЗО Томска, разрешено использовать декоративную косметику.
Ранее на всей территории учреждения данный бонус был под запретом. Однако, после получения многочисленных жалоб, в ситуацию вмешался региональный уполномоченный по правам человека. Теперь помада и тушь вновь стали неотделимой частью женского образа в следственном изоляторе.
Кроме того, отмечает Информационное агентство «Интерфакс», аппарату уполномоченного по правам человека пришлось обращаться непосредственно к руководству ФСИН и в прокуратуру, где снятие запрета было одобрено.