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В томском СИЗО разрешено пользоваться декоративной косметикой
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В томском СИЗО разрешено пользоваться декоративной косметикой 

Национальный Туристический Союз 1 час назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Женщинам-заключенным, пребывающим в СИЗО Томска, разрешено использовать декоративную косметику.
Ранее на всей территории учреждения данный бонус был под запретом. Однако, после получения многочисленных жалоб, в ситуацию вмешался региональный уполномоченный по правам человека. Теперь помада и тушь вновь стали неотделимой частью женского образа в следственном изоляторе.
Кроме того, отмечает Информационное агентство «Интерфакс», аппарату уполномоченного по правам человека пришлось обращаться непосредственно к руководству ФСИН и в прокуратуру, где снятие запрета было одобрено.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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