В томском СИЗО разрешено пользоваться декоративной косметикой

Женщинам-заключенным, пребывающим в СИЗО Томска, разрешено использовать декоративную косметику.

Ранее на всей территории учреждения данный бонус был под запретом. Однако, после получения многочисленных жалоб, в ситуацию вмешался региональный уполномоченный по правам человека. Теперь помада и тушь вновь стали неотделимой частью женского образа в следственном изоляторе.