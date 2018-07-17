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В Нижнем Новгороде в Светлоярском озере утонул ребенок
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В Нижнем Новгороде в Светлоярском озере утонул ребенок 

АиФ Нижний Новгород 46 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
13-летний мальчик утонул в Светлоярском озере на территории Сормовского района в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК России по региону.
По предварительной информации, 16 июля подросток с разрешения взрослых пошел купаться со своими друзьями. Двое мальчиков во время купания в Светлоярском озере переплыли на остров. Один из них поплыл в обратном направлении, а 13-летний мальчик остался на острове, сославшись на усталость. Через некоторое время его друг обернулся, но не увидел подростка ни на берегу, ни в воде.
Тело школьника извлекли из воды водолазы. Следователи на обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области утонули более 10 человек, из них несколько детей. Сотрудники МЧС и следователи просят нижегородцев не отпускать детей купаться без присмотра взрослых.
Более 70% случаев трагедий на воде происходит на мелких реках и озерах. Часто нижегородцы выбирают для отдыха «дикие» места: там меньше народа. Между тем, на пляжах, которые официально допущены к работе, провели водолазные обследования дна, обозначили зоны купания, рядом дежурят спасатели и медицинские работники.
Сейчас в Нижнем Новгороде 16 официально работающих пляжей.
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Женский форум  Ещё 4 источника 
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