В Нижнем Новгороде в Светлоярском озере утонул ребенок

13-летний мальчик утонул в Светлоярском озере на территории Сормовского района в Нижнем Новгороде, сообщает следственное управление СК России по региону.

По предварительной информации, 16 июля подросток с разрешения взрослых пошел купаться со своими друзьями. Двое мальчиков во время купания в Светлоярском озере переплыли на остров. Один из них поплыл в обратном направлении, а 13-летний мальчик остался на острове, сославшись на усталость. Через некоторое время его друг обернулся, но не увидел подростка ни на берегу, ни в воде.

Тело школьника извлекли из воды водолазы. Следователи на обнаружили видимых телесных повреждений криминального характера, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, что с 1 июня в Нижегородской области утонули более 10 человек, из них несколько детей. Сотрудники МЧС и следователи просят нижегородцев не отпускать детей купаться без присмотра взрослых.

Более 70% случаев трагедий на воде происходит на мелких реках и озерах. Часто нижегородцы выбирают для отдыха «дикие» места: там меньше народа. Между тем, на пляжах, которые официально допущены к работе, провели водолазные обследования дна, обозначили зоны купания, рядом дежурят спасатели и медицинские работники.

Сейчас в Нижнем Новгороде 16 официально работающих пляжей.