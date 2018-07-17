Депутаты повздорили из-за денег пассажиров

Областные парламентарии разошлись во взглядах на ситуацию с увеличением тарифов на проезд в городском общественном транспорте. Оживленная дискуссия по этому поводу разгорелась сегодня на заседании рабочей группы профильного комитета регионального парламента.

«Если Саратов примет такое социально значимое решение, то оно потом пойдёт, как снежный ком, и по другим муниципальным образованиям», — предостерёг коллег Владимир Есипов

«Перестанут люди ездить, а мы потом будем разгребать», — поддакнул Александр Анидалов , призвав парламентариев экстренно создать рабочую группу для обсуждения столь социально значимого вопроса.

«Речь идёт о деньгах с пассажиров», — напомнил собравшимся Владимир Капкаев , заявив, что создание подобной рабочей группы не относится к компетенции думского комитета по бюджету.

«Люди перестанут ездить на трамваях», — предупредил его Анидалов.

«Не перестанут. К сожалению, вариантов не так много», — возразил Капкаев.

«Тогда напрашивается вывод такой — что это в интересах конкретных депутатов, которые лоббируют свои автобусные интересы», — возмутился Александр Анидалов.

«Мы решили по легкому пути пойти — Вас попросить. А у Вас желания нет», — упрекнул Капкаева другой депутат-коммунист Николай Бондаренко

«Городские народные избранники решают это. Мы что, им не доверяем?» — удивился депутат Алексей Антонов

«Не доверяем», — заявил Анидалов. И напомнил, что, что уже в этот четверг на заседании городской думы может быть принято решение об увеличении платы за проезд. В качестве выхода из ситуации Владимир Капкаев предложил вернуться к обсуждению ситуации на заседании ближайшего Совета Думы

«Полномочия строго расписаны и распределены. Внедряться в чужие полномочия мы не вправе», — объяснил свою позицию парламентарий.