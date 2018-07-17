Ещё
Пятилетнего мальчика в Коломне доставили в реанимацию после падения из окна через москитную сетку
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пятилетнего мальчика в Коломне доставили в реанимацию после падения из окна через москитную сетку 

Агентство «Москва» 59 минут назад
Фото: РИАМО
Следственный комитет (СК) проводит проверку по факту падения малолетнего ребенка из окна жилого дома в Коломне, сообщила Агентству городских новостей «Москва» старший помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Подмосковью Ольга Врадий.
«По предварительным данным, пятилетний мальчик находился в квартире, расположенной на третьем этаже дома, совместно со своей матерью и младшим братом. В какой-то момент ребенок залез на шкаф, установленный в непосредственной близости от окна детской комнаты, взобрался на подоконник, после чего, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна», — пояснила собеседница агентства.
В настоящее время мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Агентство «Москва»: последние новости
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 16 июля Е.Брюн предложил рассказывать посетителям алкомаркетов о вреде злоупотребления спиртным Роспотребнадзор Подмосковья призвал не собирать грибы возле промышленных предприятий, кладбищ и дорог
Женский форум  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Квитко надела полностью прозрачные брюки17
Звезды, у которых родились дети от суррогатных мам3
Сын Сергея Зверева нашел свою настоящую мать18
Волочкова удивила фанатов обнаженным фото
Звезды 90-ых, которых больше нет
Видео
02:08
Плоский животик: ваши мышцы будут гореть
Красота
00:17
Ани Лорак показала пышную грудь на тренировке
Звёзды
01:59
52-летняя Салтыкова позирует в свадебном платье
Звёзды
03:40
Спорные красотки из разных уголков мира
Красота
10:25
Скрытые таланты знаменитостей
Звёзды
10:47
Знаменитости, так и не получившие образования
Звёзды
01:00
Подписчики Галкина раскритиковали его обед
Звёзды
00:58
Семенович села на шею брату
Звёзды
01:00
Варум трогательно поздравила Агутина
Звёзды
03:50
У Аллы Пугачевой нашелся новый жених
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение