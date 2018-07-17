Пятилетнего мальчика в Коломне доставили в реанимацию после падения из окна через москитную сетку

«По предварительным данным, пятилетний мальчик находился в квартире, расположенной на третьем этаже дома, совместно со своей матерью и младшим братом. В какой-то момент ребенок залез на шкаф, установленный в непосредственной близости от окна детской комнаты, взобрался на подоконник, после чего, облокотившись на москитную сетку, выпал из окна», — пояснила собеседница агентства.

В настоящее время мальчик находится в реанимации в тяжелом состоянии. Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.