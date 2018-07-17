Если папа стал обузой. Кто поможет старикам дожить на старости?

«Пётр, забери отца к себе, он нам больше не нужен. Нас не ищи, мы уехали в другой город». Такую записку нашли врачи в кармане дедушки, который скитался по улицам Чебаркуля и был доставлен в местную больницу.

«АиФ-Челябинск» рассуждает о том, есть ли нравственные законы внутри нас и кто, кому и что должен.

Нет состава преступления?

Судьбой чебаркульского деда Василия занялась региональный омбудсмен Маргарита Павлова . Ситуацию взяла на контроль уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Биографию деда Василия по крупицам собирали врачи и полиция. Благо что «сердобольные» родственники положили дедушке в карман паспорт. Оказалось, что прописан дед Василий в Верхнем Уфалее, там остался его ветхий барак. Там же жила его дочь, но, судя по записке, съехала в неизвестном направлении. А отца отдала на попечение брату Петру, которому дед приходится, как и ей, отцом. Биография что у отца, что у сына, не без чёрных пятен. Судимость есть как у деда Василия, так и его сына.

О правилах морали, уважении к старости с лёгкостью пишут пользователи соцсетей. Мол, выбросили человека на улицу, как ненужную собачонку: «Раньше приюты искали для животных, а теперь будем искать для людей». Вот только все эти отзывы вряд ли читают герои истории. Из собственных источников нам стало известно, что родственников деда Василия разыскали, но слышать о своём старике они не желают и говорят: мол, не надо напирать на жалость и «человечность».

Их поступок, кстати, не нарушает действующих законов. Законные права стариков на уход и уважение со стороны их детей в современном законодательстве прописаны очень скупо. Правоохранители разводят руками: если мать бросила ребёнка, то её можно привлечь к уголовной ответственности, если выросший ребёнок бросил мать, то закон тут бессилен. Нет в этом деянии состава преступления, и уголовному преследованию родственники не подлежат. Но юристы говорят, что нерадивых детей родители вправе наказать рублём и заставить платить алименты.

Юрист Максим Попов поясняет: «Если трудоспособные совершеннолетние дети не хотят добровольно содержать своих нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них, последние согласно статье 87 Семейного кодекса РФ имеют право подать заявление на алименты в суд. Но процедура будет сложнее той, когда алименты взыскиваются с родителей в пользу несовершеннолетних детей. Если на одного ребёнка с родителя ежемесячно берут четверть дохода, то в отношении пожилых родителей конкретный размер алиментов не установлен. Суд определит его исходя из материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания интересов. То есть старикам нужно заранее подготовить обоснование требуемой на содержание суммы. При этом учтите, что суд может отказать пожилым родителям в назначении алиментов. Например, если ранее они уклонялись от своих обязанностей перед ребёнком. Алименты от детей могут потребовать только нетрудоспособные родители, то есть пенсионеры и инвалиды. При этом они должны нуждаться в помощи. Здесь есть несколько вариантов: не хватает на пропитание, оплату коммунальных платежей или покупку лекарств. В доказательство нужно собрать справки о размере пенсии и квартплаты, рецепты врача, чеки на лекарства и оплату услуг сиделки.

Судьба старика

У деда Василия выявили явные признаки деменции и нарушение речи, возможно, это последствия перенесённого инсульта. По всему видно, что за ним нужен постоянный уход, который организовать для него было некому. Теперь его судьбой занимаются социальные службы. Некоторое время он ещё пробудет под присмотром врачей в местной психоневрологической больнице. Там ему сделают обследование и анализы, чтобы исключить тяжёлые и социальные заболевания, вроде педикулёза и туберкулёза. Далее дедушка получит свой угол в одном из специализированных учреждений области по уходу за престарелыми людьми. Хочется верить, что содействие журналистов и общественников позволит устроить судьбу этого старика.

Напомним

В прошлом году мы подробно писали о миасском пенсионере Владимире Шабуракове, которого бросили родственники в Хургаде. В Египте местные жители обратили внимание на истощённого пенсионера в грязных трусах и майке, роющегося в мусорных баках в поисках еды. Они проводили старика до квартиры и ужаснулись ещё больше, когда увидели условия, в которых он жил. „Огромные тараканы бегали по полу, мусор вперемешку с затхлыми вещами валялись по всей квартире, стоял жуткий запах, было такое ощущение, что мы находимся на свалке, — вспоминала жительница Хургады Виктория. — У Владимира Петровича не работали плита и сантехника, канализация была засорена“.

Его родственники нашлись во Франции, но дед им оказался не нужен. Волонтёры бросили клич о помощи в социальных сетях, новость разлетелась по всем СМИ. Земляки Шабуракова не могли поверить, что учитель музыки, воспитавший детей и внуков, вынужден ждать голодной смерти на чужбине. Вывезти старика на Родину так и не удалось. Родственники судьбой дедушки интересовались мало, на контакт с прессой и консульством не выходили. Умер Владимир Шабураков в Египте 1 ноября 2017 года. На могилу деда родственники так и не пришли. Погребение организовали социальные службы Египта.

Официально

Пресс-секретарь министерства социальных отношений Челябинской области Елена Давлетшина:

— В регионе 116 учреждений социального обслуживания, из них 86 учреждений (74%) предоставляют социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам.

По закону социальные услуги предоставляются в стационарной, полустационарной форме и на дому. Социальные услуги в стационарной форме предоставляют 23 учреждений на 4 446 мест.

На протяжении длительного времени была очередь на предоставление мест в учрждениях для людей пожилого возраста. В 2017 году очередь составляла больше 300 человек. Но мы приняли меры и открыли дополнительно 172 места. Теперь очереди нет!

17 одиноких пенсионеров приняли участие в программе „Приёмная семья для граждан пожилого возраста и инвалидов“.

Кроме того, людям пожилого возраста оказываются услуги в полустационарной форме. Речь идёт о центрах реабилитации для лиц без постоянного места жительства.

С 2017 года комплексные центры социального обслуживания населения начали внедрение нестационарных форм социального обслуживания граждан, страдающих психическими расстройствами. Специалисты осуществляют уход на дому.

Для нуждающихся в специализированной помощи в отдаленных районах области организована служба социальных участковых (это соцработники. — Ред.).

Для помощи родственникам по уходу за престарелыми людьми открыты школы, где можно научиться необходимым навыкам.

Цифры

На 8% увеличилась численность граждан пожилого возраста в Челябинской области за пять лет.25,7% — удельный вес населения старше трудоспособного возраста в Челябинской области.899,2 тысячи человек пожилого возраста проживает в Челябинской области в 2018 году.

Комментарий специалиста

Психолог, психотерапевт Андрей Бабин:

— Геронтологические центры и хосписы необходимы! Я помню свою мать, которая последние два года своей жизни страдала деменцией. Болезнь не оставила от неё ничего человеческого, что было ей присуще. Я хорошо помню своё отчаяние и бессилие, когда она из моей милой мамы превратилась в невменяемое существо, не узнавала меня, не следила за собой и буквально ползала на четвереньках по квартире. Именно поэтому я считаю, что детям лучше не видеть немощи своих родителей, ведь чаще всего мы не можем облегчить их страдания и обеспечить им должный уход. В спецучреждениях, напротив, есть обученный медперсонал. К тому же часто туда наведываются волонтёры. Это люди, которые приходят к старикам по зову души. Таких пациентов могут навещать и родственники. Это позволяет сохранить только хорошие воспоминания о близком человеке. Геронтологические центры — это нужно и гуманно.

Мнение „за“ и „против“

Бухгалтер Динара Зарипова:

— Мы вынуждены были отдать своего 94-летнего дедушку в дом престарелых. Он выжил из ума и вел себя очень скверно. Пытались приглашать соцработников на дом, но никто не смог с ним работать. Дедушка у нас с характером. Объехали несколько специализированных центров по уходу за стариками. Остановились на частном. Уходом очень довольны. Дед всегда был чистым, опрятным. Питание хорошее. С ним проводили двигательные занятия и игры. Там он нашёл себе новых знакомых по интересам. Собирался даже жениться на одной из новых подруг. Содержание и уход обходились нам в 30 тысяч в месяц. Пенсии ветерана Великой Отечественной войны на всё хватало. Отдельно мы привозили ему подгузники и медикаменты.

Челябинец Павел Станковский:

— Мне 81 год, моей жене 83. У неё деменция, у меня нет. Живём в Челябинске в своей квартире, которую получили в 1972 году, когда я работал металлургом, а жена учителем начальных классов. Нас навещают дети (у нас их трое) и соседи. Из квартиры почти не выходим. Дети предлагают нам переехать в дом престарелых, потому что так им за нас будет спокойнее, но я категорически против. Я хочу дождаться смерти в родных стенах. Я не хочу искать новых друзей. Дом престарелых мне представляется тюрьмой для стариков, где, как мы знаем из теленовостей, случается разное: и мошенничество, и насилие, и даже пожары. Дети уважают наше решение. И я признателен им за внимание и заботу.