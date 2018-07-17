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Наталья Штурм снова разделась
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Наталья Штурм снова разделась 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Певица Наталья Штурм поделилась с читателями Инстаграма двумя откровенными фотографиями, сделанными на кровати дома.
На фото женщина улыбается и демонстрирует голую грудь, предусмотрительно убрав самую пикантную деталь.
Комментируя свои снимки, Штурм рассказала, что она изнемогает от жары. Ходить дома голышом — единственный вариант спастись от духоты и комфортно пережить летний зной.
Зная, что такие пикантные фотографии всегда живо обсуждаются читателями, Штурм попросила выбрать лучший снимок. Артистка спросила, какой образ нравится фанатам больше — где она серьезная или улыбается.
Поклонники заметили, что Наталья выглядит великолепно даже без косметики, а ее соблазнительные формы приятно разглядывать. Некоторые читатели попросили в следующий раз показать больше «звездного тела», но нашлись и критики, осуждающие фото в стиле ню, которые так любит делать Штурм.
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