Наталья Штурм снова разделась

Певица Наталья Штурм поделилась с читателями Инстаграма двумя откровенными фотографиями, сделанными на кровати дома.

На фото женщина улыбается и демонстрирует голую грудь, предусмотрительно убрав самую пикантную деталь.

Комментируя свои снимки, Штурм рассказала, что она изнемогает от жары. Ходить дома голышом — единственный вариант спастись от духоты и комфортно пережить летний зной.

Зная, что такие пикантные фотографии всегда живо обсуждаются читателями, Штурм попросила выбрать лучший снимок. Артистка спросила, какой образ нравится фанатам больше — где она серьезная или улыбается.

Поклонники заметили, что Наталья выглядит великолепно даже без косметики, а ее соблазнительные формы приятно разглядывать. Некоторые читатели попросили в следующий раз показать больше «звездного тела», но нашлись и критики, осуждающие фото в стиле ню, которые так любит делать Штурм.