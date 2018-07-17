Forbes критикуют за обложку с Кайли Дженнер

За несколько дней с того момента, как Forbes показал обложку нового номера с Кайли Дженнер, эту самую обложку не раскритиковал разве что ленивый — а все потому, что в редакции Forbes неосторожно заявили, что Кайли-де исключительно сама добилась состояния почти в миллиард долларов.

Новый выпуск Forbes посвящен списку самым успешным предпринимательницам США и отдельно отмечает Кайли Дженнер за то, что 20-летняя реалити-звезда вплотную подошла к тому, чтобы стать самой юной миллиардершей в истории, самостоятельно заработавшей свое состояние.

Именно этот пассаж про «самостоятельность» и вызвал прямо-таки шквал критики — даже портал Dictionary.com деликатно «проехался» по выбору слов Forbes, что уж говорить о рядовых пользователях Twitter, которые массово упражняются в остроумии:

«О да, Кайли Дженнер, всего добившаяся сама, состоявшаяся женщина. Как можно не восхищаться ее историей! Родилась в бедной семье, работала на самых низкооплачиваемых работах, чтобы свести концы с концами… И наконец-то дождалась своего шанса на успех, когда ее сестра снялась в секс-видео, превратившееся затем в реалити-шоу. Так держать, девочка!»

«Назвать Кайли миллиардершей, которая всего добилась сама — все равно что заявить, что ты сам приготовил суп, хотя на самом деле ты всего лишь разогрел содержимое упаковки».

«Всего добилась сама, как же. С рождения пользовалась привилегиями и грамотно использовала их как стартовую площадку. Вы лучше чествуйте женщин и мужчин, которые действительно начали с нуля, не имея ничего, и заработали миллиарды. Настоящих предпринимателей, у которых буквально не было ничего — и которые пробились на самый верх».

«Если уж кто-то из клана Кардашьян/Дженнер и начал с самого низа, чтобы пробить путь наверх, это была Ким».

попкорнnews