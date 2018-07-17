«М КЛУБ» принял участие в семейном фестивале

14 июля Управление социальной защиты населения Зеленограда пригласили зеленоградцев на фестиваль «Семья. Любовь. Верность», посвященный Дню семьи, любви и верности. Такой замечательный праздник не смог испортить даже ливень, и с открытой площадки на площади Юности артисты и зрители перебрались в уютное помещение ТЦСО «Зеленоградский».

Ведущие праздника тепло поприветствовали гостей, после чего состоялась небольшая торжественная часть — чествование заслуженных пар округа. Пары, прожившие вместе не одно десятилетие поздравляли сотрудники ТЦСО, так же им было передано поздравление от депутата Зинаиды Драгункиной.

Концертная программа была богата звездами. Однако, наравне с заслуженными и народными артистами выступали и хорошо знакомые крюковчанам коллективы. Громкими аплодисментами встречали девочек из спортивно-хореографического коллектива «Гармония» (руководитель Наталья Тезина), девушек из студии театра и танца «Скади» (руководитель Анастасия Каляга) и группу «Оздоровительный цигун», занимающуюся по программе «Московское долголетие» (руководитель Елена Акулова ).

Досуговый центр ГБУ «М КЛУБ» еще раз поздравляет зеленоградцев с Днем семьи, любви и верности! Берегите свои семьи, любите друг друга, верьте. Пусть в каждом доме царит мир, добро, радость и счастье!​