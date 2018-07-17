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Евгений Куйвашев наградил полицейских, обеспечивавших правопорядок в ходе чемпионата мира
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Евгений Куйвашев наградил полицейских, обеспечивавших правопорядок в ходе чемпионата мира 

Информационный портал Свердловской области 59 минут назад
Фото: Информационный портал Свердловской области
Глава региона Евгений Куйвашев сегодня 17 июля в ходе торжественного собрания поблагодарил сотрудников сводного отряда полиции ГУ МВД России по Свердловской области за добросовестное исполнение служебных обязанностей по обеспечению безопасности и правопорядка на территории Екатеринбурга в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 2018™. Благодарственные письма губернатора, а также ведомственные грамоты за четкое и безукоризненное выполнение служебного долга получили свыше сотни полицейских.
«Вместе мы выполнили важнейшую задачу — обеспечили проведение матчей чемпионата мира в Екатеринбурге на самом высоком уровне. Сделали все, чтобы этот футбольный праздник стал событием огромной общественной значимости и прошел на позитивной волне. Мы долго и упорно готовились к чемпионату. Строили дороги, гостиницы, тренировочные площадки, готовили волонтеров. На мировой уровень вывели Центральный стадион. При всем этом одним из главных вопросов для нас было обеспечение безопасности игроков, членов официальных делегаций и многочисленных болельщиков — всех гостей чемпионата», — сказал Евгений Куйвашев.
Он напомнил, что только иностранных болельщиков в дни матчей в Екатеринбурге побывало свыше 65 тысяч человек. По словам главы региона, правоохранители справились с задачей обеспечения безопасности в период проведения матчей мундиаля на 100%.
«Благодаря каждому из вас добрая слава о России и Свердловской области разлетелась по всему миру. Десятки тысяч людей из разных городов планеты увидели наш регион и нашу страну такой, какая она есть — современной, динамичной, дружелюбной, открытой и способной удивлять и вдохновлять. Страной, которая любит и умеет принимать гостей», — обратился к собравшимся Евгений Куйвашев.
Как отметил начальник областного Главка Михаил Бородин, помимо обеспечения правопорядка в период подготовки и проведения матчей чемпионата, сотрудники полиции в прежнем режиме выполняли свои повседневные обязанности.
«Во время чемпионата сотрудниками сводного отряда полиции было раскрыто свыше сорока преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков. Не было ни одного нарушения дисциплины, ни одной внутренней проверки за указанный период не проводилось», — сообщил начальник ГУ МВД России по Свердловской области.
По его словам, сотрудники свердловской полиции получили бесценный опыт работы с иностранными болельщиками и местными жителями в рамках проведения крупных международных событий.
«Благодаря стопроцентному обеспечению безопасности во время чемпионата, на Россию и, прежде всего, на Свердловскую область, во всем мире уже будут смотреть, будучи уверенными в том, что вопросы безопасности здесь не подлежат сомнению», — сказал Михаил Бородин.
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